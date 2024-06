Bár a sportágak királynőjének képviselői közül sokan már az olimpiára fókuszálnak, ám az ötkarikás játékok előtt még el kell dönteniük, a különböző számokban idén kik mondhatják majd magukat magyar bajnoknak. Ez a hónap utolsó hétvégéjén derül ki, amely viadalon a DSI Debrecen atlétái is rekortánra lépnek, olvasható a klub honlapján.

Kerekes Gréta az aranyérem megszerzésére is esélyes

Forrás: NS-archív

Debreceniek az atlétikai országos bajnokságon

Azonban lesznek hiányzók is, Kozák Luca, Szilágyi Réka és Török Gergely nem védhetik meg címüket. Az Európa-bajnoki ezüstérmes gátas gőzerővel készül az olimpiára, így érthető okokból nem áll rajthoz. A gerelyhajító és a magasugró még nem épült fel sérüléséből, így ezért kénytelenek kihagyni a bajnokságot.

A DSI-t így tíz atléta képviseli, akik közül hárman jó eséllyel pályáznak az aranyéremre. 100 gáton a kiváló formában lévő Kerekes Gréta gyűjtheti be a legfényesebb medált, de a DVTK reménységével, Tóth Annával is számolnia kell. A hármasugró Iván Zsombor is azzal a céllal utazik a fővárosba, hogy szombat este majd felléphet a dobogó legmagasabb fokára.

Mint beszámoltunk róla, a rúdugró Klekner Hanga egyeduralkodója hazai viszonylatban a számnak, borítékolható 5. bajnoki címe szabadtéren.

Távolugrásban hárman, Erdős Viktória, Hodossy-Takács Sámuel (éremesélyes) és Pintér Erik, súlylökésben szintén hárman, Csapó Tamás, Tóth Nándor, Tóth Roland, 800-on Oláh Máté képviselik Debrecent a kétnapos versenyen.