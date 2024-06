Egy kis híján hatvan magyar sportoló utazott el a római atlétikai Európa-bajnokságra, az ezredforduló óta magasan ez a legnagyobb létszám, közülük tizenkilencen már az első nap versenyeznek, írja a Nemzeti Sport. A debreceni színeket ezúttal Kozák Luca, Kerekes Gréta és Klekner Hanga képviseli.

Pénteken a női hétpróba és a százméteres gátfutás küzdelmei is megkezdődnek, de utóbbin nem áll rajthoz mindhárom magyar versenyző, csak Kerekes Gréta, mivel Tóth Anna és a két éve, Münchenben Eb-ezüstérmet szerző Kozák Luca kiemeltként csak egy nappal később kezdi meg a versenyzést.

Kerekes Gréta bízik az olimpiai kvótában

– Élvezem a versenyzést, már nem teszek magamra pluszterhet, minden versenyre úgy megyek ki, hogy csak magamnak akarok bizonyítani, ami önbizalmat ad. Az olimpia közel van, de annyira mégsem, normális esetben csak most kezdenénk a szabadtéri versenyszezont, így ez az Eb olyan, mint egy idénynyitó.

Remélem, hogy az idei jó formámat Rómában is tudom majd hozni, mert bízom az olimpiai kijutásban a világranglista alapján, most azon van a fókusz. Akkor leszek elégedett, ha Rómában kihozom magamból a legtöbbet, és tizenhárom másodpercen belül áll meg az óra a futásom után

– nyilatkozta Kerekes Gréta a Nemzeti Sportnak.

Kozák Luca csalódna, ha nem jutna az atlétika Eb döntőjébe

– Az idén eddig volt négy versenyem, közülük kettőt nem fejeztem be technikai problémák miatt, ezért Ostravában már úgy álltam oda a rajthoz, hogy csak menjek végig mind a tíz gáton… Soha életemben nem izgultam annyira – mondta az országos csúcstartó Kozák Luca a versenynek otthont adó római Olimpiai stadionban. – Pedig egyébként jól ment a mozgás, és most is jól megy, mentálisan kell megoldanom és összeraknom két jó futást.

A párizsi olimpián nagyobb a hangsúly, de nem vesszük félvállról az Eb-t sem, a kettő között szűk két hónap van, nem lehetetlen ennyi idő alatt kétszer csúcsformába kerülni. Rómában mindenképpen szeretnék döntőbe jutni, csalódott lennék, ha nem sikerülne.

A DSI Debrecen sprintere szerint a három legesélyesebb női gátfutó Rómában a svájci Ditaji Kambundji, a francia Cyréna Samba-Mayela, valamint a címvédő lengyel Pia Skrzyszowska, de odaérhet a brit Cindy Sember is, és sosem lehet leírni a holland Nadine Vissert sem.