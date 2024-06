A DSI Debrecen kiváló rúdugrója, Klekner Hanga februárban Eszéken egy centivel javította meg edzője, Molnár Krisztina 4.55 méteres országos rekordját, így a szabadtéri szezonnak is nagy célokkal vágott neki, az utóbbi időben rendkívül stabilan teljesített. Mint korábban nyilatkozta, a római Európa-bajnokságra szeretett volna úgy felkészülni, hogy egy újabb egyéni csúcs is kijöhessen számára vagy legalább 4,50 felett ugorjon. A kontinensviadalon elért eredmény azért is számít kiemelten fontosnak, mivel ez a verseny is hozzájárul ahhoz, hogy kik válthatják meg repülőjegyüket a párizsi olimpiára.

Nem jött össze az álom

Klekner Hanga hiába utazott döntőbe jutási esélyekkel az Eb-re, a szombati selejtező nem sikerült számára. A 24 éves cívisvárosi versenyző kezdőmagassága 4,25 méter volt, amit másodjára át is ugrott, azonban mivel 4,40 méteren háromszor leverte a lécet, így lemaradt a fináléról, és végül a 22. helyen zárt a harminc fős mezőnyben.