Mint olvashatták, véget ért a pihenő a DVSC futballistái számára, a héten már megkezdték a felkészülést a következő idényre. De vajon lesz még újabb átigazolás?

Vajon Stefan Loncsarról is szólnak majd az átigazolási hírek a DVSC-nél?

Noha még többen is hiányoztak az első edzésekről, de többen is igazoltan maradtak távol. A Loki honlapja kedden azt megírta, Meldin Dreskovics, Engedi Márk és Hornyák Csaba válogatottbeli elfoglaltság miatt kapott egy kevés plusz pihenőt, Szűcs Tamás pedig június elején még meccset játszott, Erdélyi Benedek kisebb betegséggel bajlódott, és Dzsudzsák Balázs is engedéllyel maradt távol.

Azonban Stefan Loncsar hiába nem jelent meg a tréningeken, így a szurkolókban rögtön több kérdés merült fel.

Még néhány napja egy helyen tartózkodtak

Mint azt a klub pénteki Facebook-bejegyzéseiben láthatjuk, immáron Hornyák Csaba és Dzsudzsák Balázs is csatlakozott a többiekhez. Kiszúrható az is, hogy visszatértek a kölcsönjátékosok: Alekszandrosz Kiziridisz és David Nwachukwu mellett feltűnt Andrija Majdevac is. Érdekesség, hogy a szerb labdarúgó múlt szombaton még honfitársával, Stefan Loncsarral még Görögországban tartózkodott, legalábbis erről árulkodik az a fotó, amit Majdevac az Instagram-oldalán a sztorijában osztott meg.

Stefan Loncsar és Andrija Majdevac egy hete még Görögországban lehetett

Majdevac és Loncsar korábban a DVSC előtt még a Novi Pazar együttesében is játszottak együtt, így barátságuk már régóta tart. Loncsarnak a Debrecennel a Transfermarkt szerint 2025. június 30-ig tart a szerződése. A szerb légiós az előző idényben 2461 percet töltött a pályán, az NB I.-ben, az UEFA Konferencialiga selejtezőjében, valamint a Magyar Kupában összesen 38 meccsen jutott szóhoz, 5 góllal és 2 gólpasszal segítette az gárdát.

A játékos az idény elején jó formában volt, többször is meghívást kapott a montenegrói válogatottba, azonban a szezon végén már többnyire csereként kapott lehetőséget. Nem tudni, hogy egyelőre csak azért maradt távol, mert valami rendkívüli dolga akadt, avagy esetleg már más csapathoz tart.

Mindenesetre érdekes lenne, ha pont akkor igazolna el, mikor Majdevac visszatért a Lokihoz. A csatár az ősz folyamán mindössze 9 NB I.-es és 2 kupameccsen kapott szerepet, viszont kölcsönben a szerb első osztályú Napredaknál magára talált, igazi vezérként az alapszakaszban 11 bajnokin 4 gól, 2 gólpassz. a rájátszásban 6 meccsen 2 gól, 1 gólpassz volt a mérlege.