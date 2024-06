Hagyják dolgozni Szrdjan Blagojevics vezetőedzőt!

Szilas Miklós is elől látja leginkább vékonynak a keretet, de ennél is jobban aggasztják a Szrdjan Blagojevics vezetőedzővel kapcsolatban felröppent pletykák. – Nekem tetszik, hogy fiatalokat igazolunk, az mindenképp jó a csapatnak szerintem, bár a japán szélső, Naoaki Senaga kapcsán egy kicsit szkeptikus vagyok, de ha teljesít, akkor akár a kezdődbe is bekerülhet. Az új kapus a padra érkezett, egyértelmű, hogy a közeljövőben nem fogja kiszorítani Megyeri Balázst. Szerintem főleg csatárposzton kell erősítenünk, a HAON írta, hogy valószínűleg nem jön a kiszemelt argentin csatár, Enzo Cabrera, így más célpont után kell nézni. Láttam a hírekben, hogy Szrdjan Blagojevics mesternek állítólag ajánlata van. Az én szememben egy baromi jó edző, főleg NB I.-ben, szerintem meg sem érdemeljük egyébként. A vereségek után írják sokan, hogy ki kellene rúgni, meg minden. Nem kell kirúgni, modern focit játszat a csapattal, hagyni kell, hogy végigvigye a munkát – mondta el Miklós.

Cselenyák Endre 1980 óta szurkol a Lokinak, folyamatosan követi az átigazolási híreket

Fotó: Czinege Melinda/Napló-archív

Szélsőhátvédek is kellenének

Cselenyák Endre echte debreceniként 1980 jár a Loki meccseire, és ha teheti, edzéseire is. A törzsszurkoló úgy látja, leginkább szélső védőkben áll csehül a DVSC. – A sajtóban követem, hogy mit írnak a Lokiról. Sok új játékos van, ahogy látom, külföldi is, magyar is, bízom benne, még ha cserélődnek is a futballisták, végül sikerül egy jó csapatot összerakni. Úgy látom, jelenleg a balhátvéd és a jobbhátvéd poszt nem megoldott, de elől is elkelne a frissítés. Bízom benne, hogy azért még tudunk erősíteni. Ahogy halljuk, lehet még további focistákat is értékesíthet a klub, hátha helyettük fiatalabbat, motiváltabbat tud hozni a vezetés, azt sem bánnám, ha magyart – osztotta meg velünk Endre.