Két hete beindult a nagy jövés-menés a DVSC futballcsapatának háza táján, de az átigazolási hírek továbbra is folytatódnak. Joao Oliveira után Tuboly Máté és Baranyai Nimród is távozott Debrecenből, míg az érkezők listájára Pálfi Donátot, Batik Bencét, Szűcs Tamást, valamit Naoaki Senagát írhattuk fel.

Andrija Majdevac hiába teljesített jól tavasszal, a korábbi "átigazolási pletyka" igaznak bizonyult, így elhagyja a DVSC-t

Forrás: NS-archív

Egy újabb távozó

Mint az a dvsc.hu hétfői közléséből kiderül, a Lokit Andrija Majdevac is elhagyja. A 26 éves szerb támadó 2023 augusztusában érkezett a DVSC-hez, összesen 9 bajnoki találkozón és 2 kupamérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben. A játékos a tavaszi szezont kölcsönben a szerb első osztályú Napredak együttesénél töltötte, ahol formába lendült, és igazi vezére volt a csapatnak, az alapszakaszban 11 bajnokin 4 gól, 2 gólpassz. a rájátszásban 6 meccsen 2 gól, 1 gólpassz volt a mérlege. Múlt korábban írtunk róla, több gárda is felfigyelt Andrija Majdevac jó tavaszi teljesítményére, a szerb mozzartsport.com oldal híre szerint a szerb bronzérmes a Topolyai SC kinézte magának a csatárt.

Kölcsönszerződése után ugyan visszatért a DVSC-hez, múlt héten a tréningeken is részt vett, így minden bizonnyal több szurkolót is sokkolt a hír, hogy egy újabb játékos távozik.

Kik a Loki jelenlegi támadói?

A gárda első számú csatára, Bárány Donát maradt a DVSC-nél. Mellette a Koppenhágából érkező, de a Hajdúszoboszlón nevelkedett Szűcs Tamás, valamint a japán Neoaki Senaga – aki szélsőként is bevethető – termelheti a gólokat. Thor Úlfarsson is visszatért, de műtétje után valószínűleg még majd hónapokig lábadozik majd sérüléséből. A csapat tagja még Batai Tamás és Szécsi Márk is, akik szintén a Loki támadásait segíthetik.