Az átigazolási hírek folytatódtak, Joao Oliveira, Tuboly Máté és Baranyai Nimród után hétfőn újabb távozókat jelentettek be a DVSC-nél: Andrija Majdevac és Stefan Loncsar is elhagyja Debrecent. Mint beszámoltunk róla, a labdarúgók még másfél hete együtt tartózkodhattak Görögországban, de onnan már csak Majdevac tért vissza néhány tréning erejéig a Lokihoz.

Stefan Loncsar egyre inkább kiszorult a Loki kezdőjéből, vajon az új helyen ismét formába lendül?

Forrás: Napló-archív

Loncsar Oroszországba szerződött

Loncsar jövőjével kapcsolatban már az országban elsőként hírt adtunk róla, hogy a futballista valószínűleg az orosz élvonalba frissen feljutott Akron Togliatti együttesében folytatja karrierjét - a hír pedig igaznak bizonyult, ugyanis a labdarúgó érkezését hétfőn késő este már be is jelentették. Az orosz klub a közösségi médiában is aktív volt, az Instagram-követők sztori formájában láthatták az új igazolást, míg a vk.com-on Stefan Loncsarról található egy összefoglaló videó is, amit kedd reggelig több mint ötezren tekintettek meg.

Majdevac Görögországba tart?

A DVSC-ben mindössze fél évig csereként szerepet kapó Andrija Majdevac kölcsönben a szerb FK Napredak Krusevac együttesénél magára talált, a szurkolók pedig igen megszerették. Azonban előző csapatai közül egyiknél sem lép pályára már többet, máshová teszi át székhelyét, de egyelőre még egyik klubnál sem jelentették be. Korábban már a Topolya is érdeklődött iránta, és mint azt a szerb mozzartsport.com kiemelte, a TSC ugyan időközben csatár posztra szerződtette Marko Lazeticset, de még van hely egy másik támadónak, hiszen Marko Rakonjacs és Uros Milovanovics is elhagyta a klubot. Azonban a Napredak két szurkolói oldala, az fknapredak.news és a napredakfp az Instagramon már tényként közli, hogy a labdarúgó Görögországban folytatja pályafutását.