A korábban a Budapest Honvédban, majd a Mezőkövesdben futballozó Christian Gomis az elmúlt idényben nézőként többször is kilátogatott a Nagyerdei Stadionba, hiszen több DVSC-játékossal is jó kapcsolatot ápol. A francia-szenegáli származású játékos többek között még Brandon Dominguessel is együtt nyaralt, akkor még kérdéses volt, hogy hova fog átigazolni.

Christian Gomis Tájföldre igazolt

Forrás: BG Pathum United/Facebook

A futballistát minden bizonnyal többen is szívesen látták volna Debrecenben, azonban szerdán bejelentették, hogy a thaiföldi kupagyőztes BG Pathum United csapatánál folytatja a pályafutását.

Miután átigazolt, már nyilatkozott is

– Ez egy új fejezet és egyben egy új lehetőség számomra, alig várom, hogy belevágjak veletek. Köszönöm a fogadtatást és a lehetőséget vezetőknek. Miután meglátogattam az edzőközpontot, úgy éreztem, nagyon jó helyem lesz itt.

Ígérem, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a csapat minél jobban teljesítsen, és megnyerje a bajnokságot. Készen állok az új szezon kezdetére

– olvasható Christian Gomis nyilatkozata a thaiföldi klub közösségi médiás felületein. A futballista a harmadik légiósa a thaiföldi bajnokság legutóbbi idényében negyedik helyen végző együttesnek.