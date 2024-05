Ahogy arról portálunkon beszámoltunk, egy korábbi Kazincbarcika–Nyíregyháza NB II.-es mérkőzés 77. percében labdáért folytatott küzdelem során a korábbi válogatott középpályás, Varga József saját csapattársával, Szabó Balázzsal ütközött rendkívül szerencsétlen módon. Mindketten a földön maradtak, Varga Józsit sajnos hordágyon kellett levinni a pályáról, majd mentő szállította kórházba.

Varga József valószínűleg ebből a sérüléséből is erőt fog meríteni

Forrás: Napló-archív

Varga József a sérülése után már játszott

Azóta megvan a pontos diagnózis, sajnos súlyos a sérülés, ugyanis a rutinos középpályásnak eltört az arckoponyája jobb oldalán a járomcsontja. A játékos azóta jobban van, sőt a barcikaiak utolsó két mérkőzésén pályára is lépett. – Szerencsére nem kellett műteni, hiszen a törés nem olyan helyen volt, hogy ez kötelező lett volna.

Látható nyoma már nincs az arcomon, de voltak lila foltok, plusz egy hónapon keresztül köptem az alvadt vért az arcomból.

Én azért még természetesen érzem, akár evésnél és tüsszentésnél is vannak fájdalmak. A mindennapjaimat már nem befolyásolja, de azért hagyott bennem nyomot. Idő kell ahhoz, hogy minden olyan legyen, mint régen, de teljesen fel fogok épülni – fogalmazott a játékos.

Jól érzi magát Kazincbarcikán

Sokan meglepődtek, amikor a DVSC bejelentette, Varga József elhagyja a Debrecent. A korábbi válogatott futballista hamar alapember lett a borsodiaknál, s a nagy rutinja is hozzájárult az együttes sikeres szerepléséhez. „Józsika” portálunknak úgy fogalmazott, eddig bárhol futballozott, mindenhol be tudott illeszkedni az adott csapatba. A középpályás a céljairól is nyilatkozott. – Elméletileg hat hétig ezzel nem lett volna szabad mozogni, de csináltattam egy maszkot, és saját felelősségre edzettem. Szerencsére nem voltak mellékhatások, a fokozatos terhelésnek köszönhetően pedig az utolsó két meccsen pályára is léptem.

A felkészülést a tervek szerint el fogom tudni kezdeni. Egyébként jól érzem magam Kazincbarcikán, a DVSC-vel már megtapasztaltam, milyen is az NB II., a társak is hamar elfogadtak. Jó együttesbe kerültem, a tavalyi szereplésünk bizakodásra ad okot. Amikor idekerültem, másfél évben gondolkoztunk, de már jelezték: számolnak velem a következő szezonban is.

Sokan lesajnáltak minket a bajnokságot megelőzően, de alig volt pár forduló, amikor a 10. helyen kívül lettünk volna – nyilatkozta a debreceni klubikon.