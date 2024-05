Múlt héten 107 versenyzővel utazott a horvátországi Pula városába a Piruett Tánc Stúdió küldöttsége, hogy az év legfontosabb versenyén, az International Dance Federation IDF világbajnokságon bemutassák 36 koreográfiájukat. Mint arról az egyesület a Facebook-oldalán is beszámolt róla, május 22. és 26. között reggeltől-estig egyszerre három színpadon zajlottak a küzdelmek.

Nagyszerűen szerepeltek a Piruett táncosai

Forrás: Piruett Tánc Stúdió/Facebook

A Piruett növendékei fitkid, acrodance, jazz, show és modern kategóriákban, mini, youth, junior és felnőtt korosztályban, szólóban, duóban, csoportban és formációban csillogtatták meg tudásukat. Összességében pedig kiválóan szerepeltek, ugyanis hat arany, öt ezüst és három bronzérmet vehettek át.

Felülmúlták a várakozásokat is

A Piruett művészeti vezetője, Simonyi Kitty a világbajnokságot követően a Haonnak elmondta, hogy a versenyen rendkívül népes volt a mezőny, az egyik kategóriában 49 induló is volt, ezáltal táncosoknak négyszer kellett bemutatni a produkciót ahhoz, hogy eljussanak a döntőig. – A megmérettetés nagyon izgalmas volt, összességében még a várton felül is teljesítettünk – kezdte Simonyi Kitty. – Célkitűzésünk az volt, hogy minél több hibátlan gyakorlatot mutassunk be. Mivel ez egy némileg szubjektív megítélésű sportág, így ha a maximumot nyújtjuk, utána már hátra dőlhetünk, mert nem rajtunk múlik hanyadik helyen végzünk. Természetesen itt is le vannak fektetve a szabályok, de nyilván az is számít, a pontozóbírók – akik között a rangos világeseményen egy magyar származású volt – hogyan értékelik a koreográfiát. Volt olyan táncunk, ami sajnos lecsúszott a dobogóról, ám szerencsére volt bőven meglepetés is.

Titkon reménykedtünk a minél ragyogóbb eredményekben, de ennyi éremre tényleg nem számítottunk

– hangoztatta feldobódva a Piruett vezetője.

Brillírozott a magyar delegáció

Forrás: Piruett/Facebook

Hasznos volt a világbajnokság

Simonyi Kitty arról is beszélt, hogy már amiatt is megérte részt venni a rangos eseményen, mivel tanítványai barátságot kötöttek a külföldi versenyzőkkel.

A táncoktató szerint a rengeteg izgalom és rohanás ellenére jól alkalmazkodtak a körülményekhez, ráadásul sokat tanultak.

– Mivel három színpadon zajlott a verseny, így folyamatosan ment a matekozás, hogy ki, hova megy következőnek. Sokszor alig volt idő átöltözni, és egy kicsit szusszanni, de mindent megoldottunk.

Mindenki hozta a formáját, nagyon jó volt a hangulat, hatalmas öröm és megtiszteltetés volt a fiataloknak itt fellépni a színpadra. A többi egyesülettel is ápoltuk a kapcsolatunk, a legnagyobb riválisainkat látni pedig kimondottan motiváló volt. Jó volt megfigyelni például a spanyolokat, akik szinte levegőt se vettek, rengeteget akrobatikáztak. Az látszódott, hogy technikailag még fejlődünk kell, de a pontosság, precizitás és tökéletes kivitelezésben mindig lehet előrébb lépni.

– Örömteli, hogy a már említett remek eredményeink mellett még a nálunk nem rég bevezetett fitnesz szakágban is sikeresek voltunk, és az erős középmezőnyben végeztünk – ecsetelte Simonyi Kitty, aki a vb kapcsán még hozzátette, büszke rá, amiért a magyar delegáció ilyen jól szerepelt, és gratulált a másik két debreceni együttesnek, az Attitudenek és a Diamondnak is.