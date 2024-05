Három góllal verte a DVSC II. együttesét a Debreceni Egyetem csapata a hétvégi városi rangadón a labdarúgó NB III. Északkeleti csoportjában. A 3–0-ra végződött Dóczy utcai mérkőzésen a házigazdák védekező futballistája, Soltész János kétszer volt eredményes, így a 2023/2024-es szezonban már hat gólnál jár – írta a klub honlapja.

– Természetesen nagyon örültem, mint mindig, amikor sikerül betalálnom, most pedig kétszer is megtörtént. De a legfontosabb a csapat sikere. Az pedig, hogy gólokat tudok szerezni, legalább annyira a csapattársaim érdeme is, mint az enyém.

Nagyjából tudtuk, mire számíthatunk a kis Lokitól, tisztában voltunk vele, hogy masszív védekezésből gyorsan át tudnak menni támadásba. Igyekeztünk ezt megakadályozni, a kapu előtt pedig határozottnak lenni.

Ősszel jobban koncentráltak a helyzeteiknél, akkor ők nyertek fölényesen, ezen mindenképpen javítani akartunk – nyilatkozta Soltész.

Előrébb lépne Soltész János

A DEAC az utolsó két fordulóban előbb idegenben játszik a Tiszaújvárossal, majd fogadja a karcagiakat. Az ötödik helyen álló fekete-fehéreket csak három ponttal előzi meg a Kisvárda és a Loki második csapata. – Nem kérdés, hogy meg akarjuk nyerni mindkét hátralévő meccsünket, s ezzel minél jobb pozíciót elfoglalni a tabellán. Bízunk benne, hogy előrébb tudunk még lépni ebben a szezonban – zárta gondolatait Soltész János.