Szombaton két nagy mérkőzést is rendeznek a világon: az egyik a Borussia Dortmund–Real Madrid Bajnokok Ligája-finálé, míg a másik, a talán még jelentősebb, a Monostorpályi–Hajdúnánás rangadó a Hajdú-Bihar vármegyei kupadöntőjében.

Bereczky Bence, a Monostorpályi edzője

Forrás: Czinege Melinda

A Monostorpályi edzője szerint a nánásiak plusz motivációval készülnek a rangadóra

A vámegyei labdarúgás első osztályának küzdelmei múlt héten értek véget, a Hajdúnánás 54 ponttal a negyedik helyen végzett, míg a Monostorpályi 68 ponttal megnyerte a bajnokságot, egyben megvédve a címét, így a monostoriak most a klasszikus duplázásra – bajnoki cím és kupagyőzelem – hajtanak.

– Nagyon várjuk a meccset, egyrészt ez a kupadöntő, másrészt, ha szerencsés továbbjutóként kihúznának minket az NB III.-as osztályozó június 4-i sorsolásán, akkor a szombati lenne az utolsó hazai meccsünk a szezonban – hangsúlyozta portálunknak Bereczky Bence. – A szezonban eddig mindkétszer 1–0-ra nyertünk a Nánás ellen, amely sokáig úgy nézett ki, hogy a legnagyobb kihívónk lesz a bajnoki címért. Még a pár fordulóval a vége előtt is ott loholtak a nyomunkban, ám végül a dobogóról is lecsúsztak, úgyhogy biztos plusz motiváció lesz bennük. Igazából újat nem tud egymásnak mutatni a két csapat, ismerjük egymást, mindkét oldal tudja mik az egyes játékosok erősségei. Bízom benne, hogy nem törik meg a sorozat, és egy szoros meccsen harmadjára is mi győzünk. Nagyon szeretnénk duplázni, de az osztályozóra is tekintettel kell lennünk, így csak teljesen egészséges játékosokat fogok pályára küldeni – mondta el a szakember.

Szombaton lesz a bronzmeccs is

A június 15-i sorsolás a Monostorpályinak kedvezett, így Bereczky Bence alakulata vívhatja hazai pályán (pontosabban Hosszúpályiban) a 16 órától kezdődő összecsapást. A finálé lefújása után nem csak a vármegyei kupa érmeit akasztják a résztvevők nyakába, hanem a monostoriak ekkor veszik át a bajnoki aranyérmeket is.

Szombaton rendezik a kupa harmadik helyéről döntő mérkőzést is, itt a Nyíradony fogadja a Hajdúsámsont 17 órától.