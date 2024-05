Mint portálunkon olvashatták, a DVSC múlt vasárnap az NB I. utolsó előtti fordulójában a Fehérvár ellen 1–0-s győzelemmel búcsúzott a debreceni közönségtől. A rangadó egyik hőse a Loki kapujában álló, az idei teljesítményéért pedig Zilahi-díjat is elnyerő Megyeri Balázs volt, míg a másik főszereplő a mindent eldöntő gólt szerző montenegrói védő, Meldin Dreskovics volt.

Meldin Dreskovics gólja után hatalmasat kiáltott

Fotó: Czinege Melinda

Fantasztikus kapáslövés

A hátvéd a mérkőzés után elárulta, hogy utánpótláskorú játékosként sokáig támadó volt, majd később a középpályán is kipróbálhatta magát, de 191 centiméteres magassága miatt hátul találta meg leginkább a helyét.

– Amit támadóként megtanultam, azt nem felejtettem el. Elsősorban nem ez a feladatom, de szeretek kapura lőni – fogalmazott Meldin Dreskovics.

Meldin Dreskovics számára a gól mindennél különlegesebb volt

A Haon azt is kiszúrta, hogy Meldin Dreskovics a mérkőzés előtt a Nagyerdei Stadion közelében az egyik vendéglátóhelyen családtagjaival is találkozott. Mint kiderült, az édesapja és a nagybátyjai először látogattak el Debrecenbe, így még különlegesebb számára, hogy ő lőtte a mérkőzés egyetlen gólját.

Csodálatos érzés, hogy éppen most találtam be az ellenfél hálójába. A gólom édesapámnak ajánlom, mert most látott először a Nagyerdei Stadionban élőben futballozni.

– A Vidi elleni találkozó számomra tökéletesen alakult, a három pontot is megszereztük, így már biztosan az ötödik helyen végzünk. Borzasztóan sajnálom, hogy nem végeztünk a nemzetközi kupaselejtezőt érő helyek egyikén, azonban a végző pozíciónk még így is sikeresnek mondható. Néha az életben nem kapunk meg mindent, amit szeretnénk, de ilyenkor küzdeni kell az álmainkért. Minden Loki-szurkolónak ígérem, hogy a következő szezonban is a dobogóért fogunk harcolni – üzent a DVSC védelmének egyik legfontosabb láncszeme.

Meldin Dreskovics a meccsen viselt mezét odaadta a fiatal drukkernek

Fotó: Czinege Melinda

Fontos a szülői támogatás

Mint emlékezhetnek rá, Meldin Dreskovicsnak decemberben a cívisvárosban született meg kisfia, Ejjub. A 14-es mezszámot viselő labdarúgó portálunknak röviden arról is szót ejtett, hogy szívében már csak emiatt is fontos helyet foglal el Debrecen. Éppen ezért végtelenül boldog, hogy végre az édesapja is eljutott a városba.

A szülői támogatás még a felnőtt labdarúgók életében is nélkülözhetetlen. A Ferencváros ellen a Loki-futballistái az édesanyjukkal vonultak ki a játéktérre, de a szülők természetesen gyakran megfordulnak a Nagyerdei Stadionban is. A Fehérvár ellen például Vajda Botondhoz a felvidékről többen is érkeztek, a mérkőzés után pedig a játékos egyből rohant is hozzájuk köszönni.

Meldin Dreskovics és édesapja a múlt vasárnapi meccset valószínűleg még sokáig emlegetni fogja. A fantasztikus kapáslövésből született gól a játékos eddigi legjelentősebb megmozdulásai közé is bekerült, a Fanatic Football hamarosan frissítheti a montenegrói futballistáról készült, Youtube-on látható videót.

A DVSC–Fehérvár rangadó összefoglalója itt nézhető vissza: