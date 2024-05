Marozsán Fábián három sima szettben kikapott a tizedik helyen kiemelt bolgár Grigor Dimitrovtól, így a 64 között búcsúzott egyesben a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokságon, írja az MTI.

Grigor Dimitrov és Marozsán Fábián kézfogója a csütörtöki meccs után

Forrás: AFP / Alain Jocard

Bő másfél óra alatt kapott ki Marozsán Fábián

A világranglistán 43. magyar játékos az első játszmában háromszor is elvesztette az adogatását, az ATP rangsorában tizedik rivális mindössze 25 perc alatt előnybe került. A játék képe a folytatásban sem változott alapvetően, Marozsán 0:3 után nyerte első játékát a mérkőzésen, s bár később egyszer brékelni tudta Dimitrovot, s 3:3-ra kiegyenlített, a bolgár ezt a szettet is magabiztosan gyűjtötte be.

A harmadik felvonásban Dimitrov az ötödik gémben brékelt, majd 5:3-as vezetésénél a mérkőzésért fogadhatott, de Marozsán három meccslabdát is hárítva versenyben maradt és szépített. Ez azonban csak az eredmény kozmetikázására volt elegendő, a következő játék ugyanis ismét a 33 éves, kilencszeres ATP-tornagyőztes bolgáré lett, aki így 1 óra 40 elteltével fogadhatta ellenfele gratulációját.

Marozsán kiesésével egyesben nincs már magyar játékos versenyben.