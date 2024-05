Labdarúgó vármegyei I. osztály, 24. forduló

Létavértes SC’97–Bestrong SC 0–4 (0–2)

Vezette: Kriston T. (Dr. Kiss A., Vasziliu T.).

Létavértes SC’97: Fekete S., Kontor B., Rózsa N., Buka Á., Vida F., Bodnár M., Szabó Zs., Papp Z., Ujvárosi M. (Vida L.), Papp S., Borda Z. Edző: Papp Sándor.

Bestrong SC: Csáki M., Barabás Z. (Tóth G.), Haraszin Zs. (Demeter Á.), Orbán A., Nagy N. (Molnár Z.), Katona Z., Balogh B., Vietorisz Á. (Katona T.), Virág B., Ferenczi T., Bartók P. (Molnár P.). Edző: Köstner Tamás.

Gól: Orbán A., Balogh B., Katona Z., Ferenczi T. Ifi: 2–11.

Papp Sándor nem nyilatkozott.

Köstner Tamás nem nyilatkozott.

Aqua-General Hajdúszoboszló–Hajdúsámsoni TTISZE 3–1 (2–0)

200 néző. Vezette: Takács I.(Papp J., Petrika R.).

Aqua-General Hajdúszoboszló: Domonkos D., Kónya Cs., Tóth L., Plókai G. (Dobi B.), Bucz B., Gomes S., Szathmári Zs. (Tövisháti M.), Bogár M., Éles Z. (Goncalves I.), Pallagi J. (Potor M.), Drobina M. (Bodnár A.). Edző: Szabó László.

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P. (Szkirkanics Á.), Győri R. (Kiss J.), Kanalas Cs. (Erdős R.), Virág T., Bartha Z., Nagy J., Kiss L. (Horváth T.), Komjáti D., Bordás Á. (Gergely D.), Szabó P., Éles M. Edző: Tamás Márk.

Gól: Drobina M., Bucz B., Tóth L., illetve Komjáti D. Jók: mindenki.

Szabó László: Pokolian nehéz, szikrázóan kemény mérkőzést játszottunk, amiből mi jöttünk ki rosszabbul. Hiszen 4 játékosunkat is sérülés miatt kellett lecserélni. Főleg a mérkőzés első periódusában játszottak remekül a vendégek, teljesen kioltották a mi játékunkat. Amikor sikerült kibújnunk a szorításból, parádés gólokat lőttünk. Takács sporttársnak nagyon sok dolga volt a pályán lévő játékosokkal, de ezen a kiélezett meccsen is kiválóan látta el a feladatát. Az első all int megnyertük, már csak 2 kell. Gratulálunk a Monostorpályi csapatának a bajnoki címhez, sikeres osztályozót kívánunk nekik!

Tamás Márk: Három egyéni hiba, három gól, sajnos ma magunkat vertük meg. Kiemelném, hogy ifistáim felnőttek a feladathoz. Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez!

Sárréti DSK–BUSE 2–2 (1–0)

150 néző. Vezette: Nazsa T.(Szilágyi R., Zurbó S.).

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Kiss N., Balás V. (Burkus D.), Kántor T., Vass Á., Jámbor M. (Németh Z.), Nagy L., Kiss D. (Jenei B.), Nagy M. Edző: Szabó Lajos.

BUSE: Virányi G., Mező Sz., Tanka L., Békési D., Magyar Sz., Alimán A., Nagy R., Ertsey Zs., Ékes G., Nagy R., Nagy I. Edző: Szitkó Róbert.

Jók: senki.

Szabó Lajos: A mai napon egy tartalékos BUSE-val találkoztunk, amely számunkra mumus, mivel nagyon régen vertük meg őket. Összességében megérdemelten vitték el az 1 pontot. Magunknak tettünk újra nehézzé egy olyan mérkőzést, amit gólokkal lehetett volna nyerni. Amatőr dolognak tartom azt, hogy százszázalékos ziccerekben nem passzolunk üres kapus lehetőségeknél. Sajnos nem az első eset (Egyek, Rábé), lehetett volna önbizalmat szerezni a folytatásra. A matek szempontjából nincs különbség az 1 és a 3 pont között, mert tudjuk azt, hogy mi csak pontelőnnyel tudjuk elérni céljainkat. Saját kezünkben maradt a sorsunk. Két fontos mérkőzés vár ránk, ahol, remélem, a gyerekes hibáinkból tanulva tudjuk abszolválni a mérkőzéseket. Régen álltunk ilyen közel az éremszerzéshez. Tudom, hogy a játékosaim képesek a dobogón végezni. Ahhoz szükség van arra, hogy a fejükben rendet tegyenek. Gratulálunk a Monostornak a bajnoki címhez! Ilyen edzővel könnyű! Hajrá, Udvari!

Szitkó Róbert: Természetesen voltak hibák, és néha túl nagy területet adtunk az ellenfél gyors szélsőinek, de örömmel tölt el, hogy csapatként jelesre vizsgáztunk a mai napon. Szeretnék gratulálni Ricsi első meccséhez és első góljához a megyei bajnokságban!

Nagyrábé Petőfi SK–Balmazújvárosi FC 1–1 (1–0)

100 néző. Vezette: Forgács K. (Katona L., Pintér Á.).

Nagyrábé Petőfi SK: Jónás B., Vénig A., Sipos R. (Szabó I.), Bacsó A. (Balajti T.), Szőke M., Kocsis L. (Spitzmüller L.), Asztalos G. (Vincze G.), Szmáhin D. (Kovács A.), Fodor N., Jánosi B., Balás G. (Mészáros I.). Edző: Bende Tibor.

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J., Fehér Z. (Kerekes B.), Veres Z., Rőth A., Rizán Zs. (Harangi N.), Somogyi S. (Domán P.), Galla P., Kerekes B., Éder B., Fodor T., Kovács M. Edző: Rákos Csaba.

Gól: Balás G., illetve Kerekes B. Jók: mindenki.

Bende Tibor: Úgy néztünk ki, mint egy roncsderbi. Sérült, beteg, sorolhatnám, de sosem adjuk olcsón a bőrünket, így megérdemeljük az egy pontot. Ismét köszönöm a játékosoknak, hogy minden nehézség ellenére méltón képviselik hétről hétre a megyei első osztályban a falunkat. Játékosaimnak jobbulást, a Balmazújvárosnak pedig további sok sikert kívánok! Gratulálok a Monostorpályi bajnoki címéhez. Hajra, Nagyrábé!

Rákos Csaba: Sikerült 2 pontot otthagynunk Nagyrábén, a csapat mindent megtett a győzelemért. Bár jól játszott a csapat, és győzelemre hajtott, a helyzetek sajnos kimaradtak, így meg kellett elégednünk az iksszel.

120 néző. Vezette: Gulyás S. (Faragó F., Kiss B.).

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Erdős B., Ménes M. (Nemes E.), Rostás G. (Bojti Á.), Bíró P. (Sólyom M.), Gyügyei Z., Füzfői M., Sós D. (Nyilas Sz.), Bacsó A. (Bodnár L.), Szilágyi A. (Rácz Zs.), Kónya M. (Pataki Zs.). Edző: Bereczky Bence.

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Rákos B., Papp P. (Gyarmati Z.), Zubora T., Pásztor D., Sustyák B., Forgó P., Mizsei Sz., Szekeres Á., Borbély M., Hódos B. Edző: Balogh József.

Gól: Bíró B., Rácz Zs. Ifi: 2–0.

Bereczky Bence: Címet védtünk, bajnokok vagyunk! Köszönöm a játékosaimnak, a szurkolóknak és Nyilas Józsefnek, akinek ezt ajánljuk az 50. szülinapjára. Nem mi rúgtuk a legtöbb gólt, nem mi kaptuk a legkevesebbet, nincs olyan játékosunk, aki a góllövőlistán elöl lenne. Ellenben nemcsak egy csapat vagyunk, hanem egy család is, amelyet remek játékosok és még jobb emberek alkotnak. Bajnoki címet nyerni nehéz, megvédeni még nehezebb, nekünk sikerült! Megtoljuk az estét!

Balogh József: Ahogyan mentorom, Kozma Misi bácsi szokta mondani: „Tudás ellen nincs védelem.” A kiváló képességű játékosokból álló hazai csapatnak szeretnék gratulálni elsősorban a bajnoki címhez és természetesen a mai győzelemhez! Szurkolok nekik, hogy régóta dédelgetett álmukat, az NB III.-as tagságot kiharcolják, és szintet tudjanak lépni. Viszont dicséret es gratuláció jár a csapatomnak, mert nagyot küzdöttek a srácok a mai mérkőzésen is!