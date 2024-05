– Borzalmas csúsztatás! – reagált a Cívishír megkeresésére az egyik országos kereskedelmi televíziónak az Esztárban épülő sportlétesítmény kapcsán megjelent híranyagára Cseh Lajos, az Esztári Blondy FC egyesület elnökségi tagja. Az a hír járta be ugyanis május 13-án a hazai sajtó „független” oldalát, hogy az 1292 lakosú Esztárban 172,5 millió forintból egy 76 ülőhelyes lelátó épül. Tehát egy ülőhely több mint kétmillióba kerül.

Fejlesztik a sportinfrastruktúrát Esztárban

A sportcsarnokunk, a bölcsődénk, az iskolánk létjogosultságát nem kérdőjelezik meg? Miért éppen a sportpályánk mellé tervezett kiszolgáló épület szúrja a szemüket? Egy, a helyi szinten minden feltételt kielégítő sportkomplexumot szeretnénk létrehozni. Azt hiszem, hogy a 21. században a sportolásnak nemcsak az az alapfeltétele, hogy legyen egy füves pálya, hanem kell hozzá egy öltözőket, zuhanyzókat, szertárat, raktárt és egy kis közösségi teret is tartalmazó épület is. Ezt építjük meg bruttó 172,5 millió forintból

– folytatta a sportvezető, aki beszélt Esztár sportéletéről is. – Labdarúgócsapatuk a megyei másodosztályban szerepel, az U7-től a felnőttekig minden korosztályban versenyeznek. Két füves és egy műfüves pályájuk van, a „versenypálya” nézői az oldalvonal mentén lévő korlátra támaszkodva tudják csak nézni a hazai meccseket. A csapatok a pályától 200-250 méterre lévő sportcsarnok öltözőjében cserélhetnek szerelést, és a távolság miatt a meccs szünetében be sem mennek oda regenerálódni, az edzői utasításokat meghallgatni. Persze a műfüves pályán zajlik a tömegsportélet – a kispályásfoci-csapatok a sörpadokon hagyják ruháikat, mert sem öltöző, sem zuhanyzási lehetőségük nincs. Az új létesítmény nyitott lesz számukra is.

Esztár polgármestere: mostanra állt össze a terv

– Régi vágyunk volt már, hogy legyen öltözőnk, ami közvetlen kapcsolatban van a pályával – beszélt a sportberuházásról Szécsi Tamás, Esztár polgármestere.

– Sok más településhez hasonlóan mi is a társasági adó sport jellegű támogatási alapját céloztuk meg, hogy megépítsük a sportot kiszolgáló épületet. A gyűjtést jó öt esztendővel ezelőtt kezdtük meg, mostanra jött össze a pénz. Közben a terveket többször átdolgoztuk, lebutítottuk, mert emelkedtek az építőanyag- és az építési árak. Mostanra állt össze az a terv, ami belefér a hajdú-bihari labdarúgó szövetség által rendelkezésünkre bocsátott 172,5 millió forintba. Hamarosan indítjuk a közbeszerzést, reményeink szerint jövő tavasszal, nyáron a falu használatba veheti a 350 négyzetméter hasznos alapterületű, öltözőket, mosdókat, szertárat, raktárt és 76 ülőhelyes lelátót is magában foglaló létesítményt, amelyet úgy terveztek meg, hogy azt közösségi alkalmakra is lehessen használni.