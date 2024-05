Ahogyan olvashatták, a DVSC Schaeffler együttese szombaton este 38–27-re nyert Kozármislenyben. A Loki dekoncentráltan kezdett, a debreceni játékosok a meccs folyamán több ziccert is hibáztak, de most ez belefért, mert végül így is hozták a kötelezőt. A cívisvárosiak két pontért mentek, amit be is zsebeltek, és ez a lényeg. Mivel a hajdúságiak láthatóan maximalisták, a hibákat bizonyára csiszolják majd.

A helyzetkihasználással gyűlt meg a bajuk

A DVSC vezetőedzője, Szilágyi Zoltán a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hazaiak az utóbbi hetekben komoly teljesítményt nyújtottak, egy sportszerű és szimpatikus közegbe érkeztek. – Tompán kezdtünk, nem nagyon voltam elégedett a sebességgel. Bizonyos periódusokban rendben volt a védekezésünk, tudtunk labdákat szerezni.

A helyzetkihasználásunkkal volt probléma, de a győzelemnek örülök!

– Kívánom, hogy a Kozármisleny minél gyorsabban térjen vissza az élvonalba – fogalmazott a hajdúságiak trénere.

A házigazdák mestere, Gyulay László kiemelte, hogy jó volt a védekezésük, de ahogy telt az idő, megmutatkozott a debreceniek rutinja, érződött a sebességkülönbség. A szakember azt is hozzátette, hogy arra is törekedtek, hogy ne okozzanak sérülést.

A Loki játékosa, Hornyák Dóra arról ejtett szót, hogy tisztességesen felkészültek, ennek ellenére mégis nagyon rosszul kezdtek. – Ziccereket hibáztunk, fejben nem biztos, hogy száz százalékig itt voltunk, de ahogy beleálltunk a meccsbe, utána az történt, amit mi szerettünk volna – hangsúlyozott.

Ez vár még a DVSC Schaeffler együttesére

Jelenleg hatalmas szakadék van a női kézilabda NB I.-ben az élen álló és a kiesés elől menekülő csapatok között. A debreceni gárda hétről hétre bizonyítja, hogy minőségi a kerete, de a Mosonmagyaróvár elleni, bajnoki bronzéremért vívott csatában egy góllal rosszabbul áll. A piros-fehérek jövő héten Budaörsre látogatnak, majd az utolsó két fordulóban a Győrrel (otthon) és a Ferencvárossal (idegenben) találkoznak.

A Kozármisleny elleni találkozó sajtótájékoztatója itt nézhető vissza: