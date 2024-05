Lovas Zoltán, a SpeedWolf Debrecen salakmotorosa a hivatalos sportolói Facebook-oldalán örömmel számolt be arról, hogy részt vett az első krosnói edzésén a hét elején. A mindössze 15 esztendős vaspapucsos korábban már többször nyilatkozta, sikeres tárgyalásokat folytattak annak érdekében, hogy motorozhasson a Cellfast Wilki Krosno fiataljainak edzésein. Az előzetes egyeztetések után most végre eljött az idő, és Lovasék hétfőn Krosnóba utaztak, ahol Ireneusz Kwieciński edző irányításával tréningezett a debreceni tehetség. Az ifú reménységgel a SpeedWolf Debrecen szerdai edzésén beszélgettünk.

Tabaka is támogatta

– Először tavaly novemberben került szóba ez a lehetőség, akkor a Wilki Krosno elnöke, Grzegorz Leśniak és a vezetőedző, Ireneusz Kwieciński is azt mondta, szívesen látnak majd a gárda utánpótláscsapatának edzésein 2024-ben. Amikor a Krosno felnőtt csapata Debrecenben edzőtáborozott márciusban, akkor személyesen találkoztam Kwiecińskivel, sőt motorozhattam is a tréningen, s már akkor nagyon sok jó tanáccsal látott el. Azóta is kapcsolatban maradtunk, majd a múlt héten jelezte, hogy a május 6-ai krosnói edzésen szívesen lát. Ezt a lehetőséget felvázoltam a SpeedWolf edzőjének, Tabaka Józsinak, aki határozottan támogatott, s megegyeztünk abban, hogy Lengyelországban a 250 köbcentis motorokkal készülök, míg Debrecenben a nagyobb géppel, azaz az 500-assal gyakorlok. Régóta vártam már a krosnóiak jelzésére, éppen ezért nagyon örültem, hogy végre ott lehettem – kezdte a beszélgetést Lovas Zoltán, majd rátért a krosnói benyomásokra, tapasztalatokra.

Lovas Zoltán, a SpeedWolf Debrecen salakmotorosa

Forrás: Boros Norbert

Profi körülmények között

– Amikor megérkeztünk a stadionba, az edző kérdezte, jártam-e már itt korábban, s amikor mondtam, hogy még nem, javasolta, hogy sétáljunk körbe a pályán. Bevallom őszintén, a televíziós közvetítésekből sejtettem, hogy nagy a pálya, de megdöbbentő volt testközelből látni, milyen hosszú egyenesei vannak az oválnak. Az első bemenetelnél nem is éreztem igazán komfortosan magam, a szűk egyenes, a szokatlan szegély és a kanyar furcsa íve meglepett. Miután kijöttem a pályáról, a tréner odajött hozzám, és elmagyarázta, milyen íveket használjak, s ezután már sokkal jobban ment a motorozás. Többször is volt lehetőségem bemenni a pályára, s az edző minden egyes alkalom után elmondta, mit látott, min változtassak, valamint a startnyom kiválasztásánál is fontos tanácsokkal látott el.

Felszabadultan tudtam motorozni, a végére a pálya is megtetszett, nagyon élveztem az edzést

– fogalmazott az ifjú titán, aki elmondta, a lengyel szakemberek a motor beállításainál is segítettek. Lovas azt is elmondta, bár csak a fiatalok vettek részt az edzésen, még így is érezhető volt, mennyire profi körülmények között és jó hangulatban zajlott a gyakorlás.

Lengyel edző irányításával

Ez volt a lengyelországi kaland első fejezete, de ami rendkívül fontos: lesz folytatás! – A tréning úgy zárult, hogy megkértem Ireneusz Kwiecińskit, hogy készítsen fel a 250-es világversenyeimre, azaz az SGP3-ra, valamint az ifjúsági Európa-bajnokságra. A tréner szerencsére igent mondott, így rendszeresen kijárok majd edzeni Krosnóba a jövőben. Az első gyakorláson a krosnói utánpótlással motoroztam, egyenként mentünk a pályára, de ez is sokat segített, mert így legalább megismerkedtem az ovállal. Az edző jelezte, a jövő héten is vár, de akkor már a Wilki 250-es versenyzőivel tréningezem, és startgépes edzésünk lesz; zárszóként megjegyezte, csakis új gumikat használhatok a tréningeken. A tervek szerint, amikor lehet, nemcsak egy, hanem több napra utazom Krosnóba, mert úgy érezzük, így fejlődhetek a legjobban. Ezúton szeretném megköszönni a családomnak, a csapatomnak és a támogatóimnak, hogy a lengyelországi edzéseken is részt vehetek – fejezte ki háláját Lovas Zoltán.