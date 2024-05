A héten a szakmai stáb kinevezését követően négy meghatározó játékosával is megállapodott a DEAC kosárlabdacsapata. A hosszabbításokról és a jövő évi keret kialakításáról Andjelko Mandics vezetőedzővel beszélgetett a klub honlapja. – Nagyon örülök neki, hogy a vezetőség továbbra is bízik bennem, és folytathatjuk a megkezdett munkát. Véleményem szerint a mögöttünk álló szezonokban reális eredményeket értünk el, hiszen mindkét alkalommal teljesítettük az előzetesen kitűzött célt, és bejutottunk a rájátszásba. Emellett továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a fiatalok folyamatos fejlesztésére és beépítésére, ez a következő kiírásban sem lesz másképp – mondta a DEAC vezetőedzőjeként sorozatban harmadik szezonjára készülő szakember.

Erősíteni szeretne Andjelko Mandics

Mint ismert, Andjelko Mandicsnak új segítői lesznek a 2024-25-ös kiírásban, hiszen az U23-as csapat vezetőedzőjeként is dolgozó Pethő Ákos mellett Jávor Barna lesz a segítője. A játékoskeret kialakításában is megtörténtek az első lépések, hiszen a tavalyi csapatból négy játékos is meghosszabbította szerződését. – Jelenleg is dolgozunk a keret véglegesítésén, Mócsán Bálinttal, Garamvölgyi Ákossal és Neuwirth Bencével hosszabbítottunk, de hamarosan egy tapasztalt magyar játékost is bejelenthetünk, mellyel szerintem jövőre is versenyképes lesz a csapatunk ebben a kiegyenlített bajnokságban. A légiósok kiválasztása még folyamatban van, az ügynökökkel és a játékosokkal már elindult a kommunikáció, de konkrétumok még nincsenek, mert ez most az az időszak, amikor mindenki egy picit kivár. Egy biztos, hogy Drenovac mellett egy mezőny posztos és két magas játékos szerződtetésében gondolkodunk, szeretnénk olyan külföldiekkel erősíteni, akik nem csak jó játékosok, de emberileg és a mentalitásukat tekintve is beleillenek az elképzeléseinkbe. – folytatta a jelenleg Szerbiában tartózkodó Andjelko Mandics, majd a nyáron végzett munkára és a felkészülés várható kezdési időpontjára is kitért. – Terveink szerint augusztus első hetében kezdjük meg a közös munkát, ez a bajnokság hivatalos kezdési időpontjának függvényében még változhat, de az biztos, hogy addigra már szeretnénk, ha végleges lenne a keretünk, így teljes létszámban kezdhetnénk el dolgozni. Addig is a játékosok egyéni program szerint edzenek, a fiatalok tekintetében szeretnénk felhasználni a nyári időszakot, hogy a felkészülés kezdetére minél komplexebb játékosok térjenek vissza – zárta szavait a tréner.