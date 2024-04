A Rytas Vilnius nyerte a 2024-es Ifjúsági Kosárlabda Bajnokok Ligáját, miután a döntőben meggyőző fölénnyel verte a Galatasaray együttesét. A bronzmérkőzésen a Tofas Bursa visszavágott az Igokeának a tavalyi döntőben elszenvedett vereségért, míg a Team Debrecen harmadik győzelmét is begyűjtötte, így végül a 9. helyen zárta a tornát.

A zárónap a 9-12. helyért vívott helyosztókkal kezdődött, elsőként a Hapoel Jeruzsálem találkozott a Porsche Ludwigsburggal. Az első félidő végig kiegyenlített játékot hozott, ám a harmadik negyedben a németek állva hagyták riválisukat, s 29 ponttal megnyerve a játékrészt végül magabiztos győzelmet arattak, így megszerezték első sikerüket, s egyben a torna 11. helyét.

Ezt követően a két győzelemmel és két vereséggel álló Team Debrecen meccse következett a szintén ötvenszázalékos mérleggel álló AEK Athénnal.

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, sokáig felváltva estek a kosarak, magyar részről Angyal és Lukácsi volt támadásban aktív. Mindkét edző bő rotációval dolgozott, az első tíz perc során összesen 19 játékos lépett pályára. Pethő Ákos cseréi valamivel jobban szálltak be a játékba, Tallós nem sokkal beállása után értékesített két hárompontost, ráadásul az egyiket faulttal együtt, így hamar tíz fölé nőtt a különbség. A negyed utolsó momentuma is a mieinké volt, Szita dudaszós hármasának köszönhetően 30–16-al zárult a játékrész. A rövidszünet után leült a játék, érződött, hogy hat napon belül mindkét gárda az ötödik meccsét játssza. A rengeteg kimaradó üres helyzet tarkította etap az eredmény szempontjából nem hozott különösebb változást, a hazaiak végül minimálisan növelték fórjukat a félidőig (40–22).

A térfélcserét követően újra felélénkült a játék, a vendégek elkapták a ritmust támadásban, de a zónavédekezésüket Mezőfi, Tallós és Rosta révén rendre átdobták a magyar fiatalok, így a záró felvonást már húszpontos előnnyel kezdhették meg. Bár az utolsó tíz percre a mérkőzés már eldőlt, Pethő Ákos tanítványai valóságos örömkosárlabdát mutattak be, Flasár ziccerével előbb a harminc, majd Keller hárompontosával a negyven pontos határt is sikerült átlépni. A parádés utolsó negyednek köszönhetően 84–41-es kiütéses győzelmet aratott a Team Debrecen, melynek köszönhetően a 9. helyen zárták a tornát.

A tavalyi döntősök ezúttala bronzéremért

A bronzmérkőzésen a tavalyi döntősök találkoztak, az Igokea a Tofas Bursával csapott össze. A bosnyákok szupersztárja, az elődöntőben 33 pontig jutó Ognjen Radosics, és csapatkapitányuk, Luka Jovicsics sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, így a címvédő két meghatározó játékosa nélkül volt kénytelen kiállni. Ennek megfelelően szinte végig futottak az eredmény után, a negyedik negyed elején már tíz pontos hátrányban is voltak, ám hatalmasat küzdve 4 perccel a vége előtt sikerült fordítaniuk.

A végjátékban azonban a Tofas koncentrált jobban, higgadt büntetőzésüknek és kulcsszituációkban bemutatott jó csapatvédekezésüknek köszönhetően végül a maguk javára fordították a mérkőzést, visszavágva ezzel a tavalyi döntőért és megszerezve a bronzérmet.

Litván erődemonstráció

A fináléban a két nappal korábban 17 pontos hátrányból fordító Rytas és az első meccsén sima vereséget szenvedő, ám azóta elképesztő dobóformát mutató Galatasaray találkozott. A litvánok 16 éves tehetségük, Ignas Urbonas vezérletével négy perc elteltével már tíz pontos fórban voltak. A folytatásban a török mesterlövész, Sarp Ugurlouglu pontos tripláival ugyan kettőre olvadt a differencia, ám a negyed vége a Vilniusnak jött ki jobban, így 25–19 zárult az első játékrész. A folytatásban sokkal fizikálisabbá vált a játék, mindkét fél nagy energiákat mozgósított védő oldalon, melyből inkább a baltiak tudtak profitálni, így a nagyszünetre újra tízre nőtt az előnyük.

A második félidő az elsőhöz hasonlóan kezdődött, a palánk alatti területeket uraló litvánok négy perc alatt újabb tíz egységnyit tettek közé, így komoly bajba került a Galata (54–34). Arikan tripláival igyekezett zárkózni a török csapat, de minden kísérletüket visszaverte az igazi csapatjátékot játszó Vilnius.

Az utolsó negyed már nem tartogatott izgalmakat, a törökök teljesen szétestek a végére, így a litvánok összességében könnyedén nyerték a döntőt.

Ezzel az Ifjúsági Kosárlabda Bajnokok Ligája 2024-es kiírását a Rytas Vilnius nyerte, míg a hamvaiból feltámadó, ám a fináléra kissé elfáradó Galatasaray be kellett érje az ezüstéremmel – tudósított a Debreceni Sportcentrum oldala.