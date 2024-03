A jó évkezdet után kicsit megtorpant a DEAC kézilabdacsapata. Mándi Norbert tanítványai a 2024-es esztendőt négy veretlenül megvívott bajnokival indították, aztán az előző két fordulóban már nem jött össze a pontszerzés. Játékosaink legutóbb a Budai Farkasok elleni meccset 27-23-as vereséggel zárták a DESOK-ban. A vendégek egy 5-0-s sorozattal indították a találkozót, ezt követően pedig Hegedűs Patrikék végig futottak az eredmény után – olvasható a klub honlapján.

Ígéri, javulni fognak

– Nem igazán állt össze a védekezésünk, emellett hiányzott a kiemelkedő a kapusteljesítmény is – kezdte az értékelést a deac.hu-nak Mándi Norbert. – Hiába készültünk fel abból, hogy az ellenfél a távoli zónából veszélyes, ennek ellenére nem léptünk fel az átlövőkre.

Ezúttal elöl is döcögött a játék, sajnos nagy helyzeteket és heteseket hagytunk ki kritikus pillanatokban. Olyan felületeket lőttünk az ellenfél kapuvédőjének, amelyeket külön kiemeltünk, hogy nem kellene.

– Nem sikerültek azok a játékelemek, amelyeket gyakoroltunk az edzéseken. A bokasérüléssel bajlódó Kiss Roli hiányát eléggé megéreztük. Nem volt megfelelő a teljesítményünk, ezért nem jött össze a győzelem. Úgy érzem, hogy a fővárosiak a hibáinkból éltek. A játékvezetőknek is akadtak vitatható döntései, de azt le kell szögezni, hogy nem ezek miatt maradtunk alul. Ennek a párosnak a felfogásához egyébként nehéz alkalmazkodni, hiszen ugyanolyan szituációkat gyakran máshogy ítélnek meg. A szurkolóinkat szeretném most is kiemelni, hiszen újra fantasztikusak voltak. Azt megígérhetem nekik, hogy javulni fogunk a folytatásban. Nincs nagy baj, de hosszú még a szezon, így szorgos hangyaként kell gyűjtögetnünk a pontokat – adta ki az ukázt a vezetőedző.