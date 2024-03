Az országos diákolimpia döntőjében a DEAC fiú tornászai kiemelkedő eredményeket értek el. A fináléba három egyéni induló is jutott be az elődöntő alapján.

Általános iskola I. korcsoportban a dobogó legfelső fokára állt fel Kónya Botond, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskola első osztályos tanulója. Ebben a kategóriában két szeren, talajon és ugráson bizonyíthattak a gyerekek.

A DEAC tornásza az első országos diákolimpiai versenyén indulva kiválóan, rontás nélkül mutatta be a gyakorlatait, és megszerezte az aranyérmet.

Kónya Botond

Forrás: DEAC

A II. korcsoportban 3-4. osztályos tanulók versenyeztek és a talaj, valamint az ugrás mellett már gyűrűn is bizonyítani kellett. Az országos döntőbe a DEAC-tól Hafner Tamás, a Hunyadi János Általános Iskola tanulója került be, és ugyan az első két gyakorlatát nagyon magas szinten mutatta be, ám a gyűrűnél a leugrásnál hibázott, így a dobogó helyett a hetedik helyen végzett.

A középiskolásoknál V-VI. korcsoportban Buzsik Máté, az Ady Endre Gimnázium tanulója indult (az elmúlt tanévben még az általános iskolások között versenyzett és országos bajnok lett). Nagyon erős mezőny jött össze, és itt már mind a négy szeren be kellett mutatni a gyakorlatokat, vagyis a korlát is “bekapcsolódott”. A DEAC tornásza nagyszerűen teljesített, ám talajon volt egy kis rontása, így a tizedik helyen zárt – számolt be az egyetemi klub oldala.