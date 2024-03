Bronzérmes lett a DVSC Schaeffler a múlt hétvégén megrendezett Török Bódog női Magyar Kupa négyes döntőjében. A tatabányai eseményen a piros-fehérek szombaton 29–28-ra kikaptak a győriektől, ám a vasárnapi bronzmérkőzésen 34–29-re felülmúlták a Mosonmagyaróvárt, és megérdemelten szerezték meg a harmadik helyet.

Közös siker

A lefújás után Szilágyi Zoltán vezetőedző és a meccs egyik debreceni hőse, Szabó Nina értékelte a találkozót a gárda közösségi oldalán. – Azt gondolom, az elmúlt időszak mérkőzései után egyértelműen bebizonyítottuk magunknak is, hogy itt a helyünk ezen a szinten – hangsúlyozta a debreceniek szakvezetője. – Már szombaton is kiváló mérkőzést tudtunk játszani a Győrrel, és nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy a vereség után ilyen komoly lelki erőről tettek tanúbizonyságot. Össze tudtunk állni, és egymásért küzdöttünk, úgyhogy ez egy közös siker, amit köszönök az egész stábnak, hiszen ez egy komoly csapatmunka a háttérben, rengeteg segítséget kaptunk a stáb tagjaitól is. Boldog vagyok, hogy szünet után ilyen magabiztosan hoztuk le a második félidőt – ecsetelte Szilágyi Zoltán, akit a mosonmagyaróváriak elleni kiváló második félidőről is kérdezett a Loki oldala. A szakember szerint az egyik meghatározó momentum az volt, hogy a nyitott védekezés a szünet után is remekül működött.

Így a Mosonmagyaróvár nem tudta azokat a begyakorolt játékait játszani, amelyekből készült, ez már az első játékrészben is komoly problémákat okozott nekik.

A jó védekezés adott egy akkora lendületet, amitől az egyéni teljesítmények is feljavultak. Gondolok itt a kapusposztra, valamint azokra a mezőnyjátékosokra, akik átsegítették a nehézségeken a csapatot, olyan pluszokat, extrákat vittek bele, aminek köszönhetően magabiztos győzelmet arattunk, és megérdemelten visszük haza a bronzérmet.

Minden meccsen így szeretne játszani a DVSC Schaeffler együttesében

A bronzmeccs egyik főszereplője a 7 gólt szerző Szabó Nina volt, akin látszott, hogy remekül érezte magát a pályán. – Nagyon élveztem a játékot, extázisba kerültem, ami hatalmas erőt adott.

Csapatként küzdöttünk és hatalmas energiák szabadultak fel bennünk. Szeretnék minden meccset így lejátszani, mint a móváriak ellenit.

Remélem, sokat fogunk profitálni ebből a sikerből a szezonra nézve – mondta el a fiatal irányító.

A DVSC Schaefflerre ezen a héten egy, de annál fontosabb mérkőzés vár: a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a norvég Vipers Kristiansand érkezik a Hódosba vasárnap 14 órától.