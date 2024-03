A korábbi sorozatot folytatva portálunk ismét összeszedett néhány olyan DVSC labdarúgót, akik nagy reményekkel érkeztek Debrecenbe, ám leginkább turistaként voltak jelen a cívisvárosban.

A lista a szlovák jobbhátvéddel, Erik Cikossal kezdődik. A DVSC-s időszaka előtt a Slovan Bratislavát erősítette, s érthetően bizakodóak voltak a Vasutas drukkerei, hiszen a szlovák Ferencvárosként emlegetett gárda kiemelkedően erős gárdának számított a felvidéki pontvadászatban. Cikos egyébként jól is kezdett a piros-fehéreknél, hamar elfoglalta a helyét a védelem jobb oldalán. Ekkor azonban történt egy eset, amelyet Elijah Wood (a Gyűrűk Ura Frodója) is megirigyelt volna: Erik a kezdőben, protokoll szerint indult volna (!) a DVSC soron következő bajnoki meccse, azonban a játékvezető nem engedte elvégezni a kezdőrúgást, hiszen kiváló érzékkel kiszúrta, Cikos gyűrűt visel.

Ennek nem kellene nagy ügyet keríteni, mert nem lett tőle láthatatlan, mint az említett filmben, aki felhúzza az „egy gyűrűt”, csak le kell venni és kezdődhet a találkozó. A képlet bonyolultabb lett, Cikos ujjára rászorult az ékszer, s még az orvosi stáb sem tudta róla leszedni.

Értelemszerűen így a bekk nem léphetett pályára, s a helyén más szerepelt. Főhősünk az esetet követően nem igazán kapott lehetőséget a bizonyításra, bár nem valószínű, hogy csak ezért. A Lokiban mindössze nyolc találkozón ölthette magára a piros színű szerelést, ezt követően pedig visszatért a Slovan Bratislava B-be. A labdarúgó jelenleg is aktív, s az osztrák Wimpassing gárdáját erősíti, amelybe remélhetőleg passzol is a cinkos Cikos.

Dárdai Pali csodacsatára

Szintén a 18-as szezonban járunk, amikor a DVSC szerződtette Haris Tabakovicot. A bosnyák-svájci kettős állampolgárságú futballista egész jól indított a Lokiban, ám a szurkolók nem zárták teljesen a szívükbe a támadót. Mindenféleképpen Tabakovic mellett szól, hogy 25 meccsen 13 gólt is szerzett a Vasutasban, ugyanakkor ez sem volt elég a maradáshoz. Egy esztendőt követően csatlakozott a DVTK-hoz, majd az osztrák másodosztályú Austria Lustenau lett. Olyannyira nem volt lusta a korábbi DVSC-csatár, hogy 46 mecssen 46 találatot szerzett, ami elég volt az Austria Wien érdeklődéséhez. A fővárosi lilák le is igazolták Tabakovicot, aki 42 meccsen 21-szer zörgette meg az ellenfelek hálóját. A csodás osztrák évek után megérkezett élete szerződése: aláírt a Dárdai Pál vezette Hertha BSC-hez, melynek abszolút húzóembere lett. Eddig 27 találkozón 13 gól és 5 gólpassz a mérlege. Ilyen felfelé ívelő karrier esetében azonban miért beszélünk rossz igazolásról a DVSC esetében? Pontosan azért, mert ilyen nagy reményeket fűztek a csatárhoz a vezetők, ám egy Balmazújváros elleni felkészülési mérkőzésen keresztszalag-szakadást szenvedett, amikor ő maga kiabált az ellene szabálytalankodó védővel, hogy „tönkretetted a karrierem!”.

Ha valaki akkor azt mondta volna, hogy a csatár néhány év múlva Németország egyik legismertebb együttesében fog futballozni, valószínűleg ő maga is jót nevetett volna. Tabakovic jelenlegi piaci értéke a Transfermarkt szerint 2 és fél millió euró, ami mintegy 1,2 milliárd forintot jelent. Ugye mennyire erős az NB I.?!

Tabakovics Ausztriában talált igazán magára

Forrás: NS-archív

Kanté elbújhat mellette

A lista következő gyöngyszeme Ioan Filip, akire bizonyára úgy emlékeznek a Vasutas hívei, mint a valaha volt egyik legjobb középpályásra, ha leszámítjuk a mintegy 150 posztriválisát. A viccet félretéve, leginkább olyan hangok voltak a lelátón, amikor a klasszis üresen mozgott, hogy neki senki se passzoljon.

A DVSC-ben így is jutott neki 51 meccs, góllal nem tudta meghálálni az „érthetően” sok játéklehetőséget. A védekező középpályás a debreceni kalandot követően hazatért, s kizárólag román együttesekben szerepelt a továbbiakban.

Az első és a másodosztályban is megfordult, tavaly például a kupadöntőn is szerephez jutott, de magyar szempontból szerencsére a Sepsiszentgyörgy hódította el a serleget. Filip a mai nap is aktív, jelenleg a Botosani gárdájt erősíti.

Ioan Filip sem értette mit keres Debrecenben...

Forrás: NS-archív

Csak a labda zavarta

A lista következő játékosa a szerb Danilo Szekulics, akire a mai napig teljes értetlenséggel tekintenek a szurkolók, ami nem is csoda, hiszen mindössze 27 találkozó jutott neki piros-fehér szerelésben. Sok emléke még a legvérmesebb Vasutas-híveknek sem lehet Danilorol. A cívisvárosi turista évek után Örményország felé vette az irányt, s meg sem állt az Alashkert együtteséig – a DVSC tavaly nyári ellenfele –, itt 26 meccs jutott neki sárga szerelésben, nem sikerült maradandót alkotnia.

A légiós évek azonban nem értek véget, hiszen az örmény kaland után a „elképesztően erős” indonéz bajnokságban kamatoztatta tudását.

A fantasztikus kitérő után hazatért Szerbiába, hogy a nemzetközileg is jegyzett Without Clubnál folytassa pályafutását. A középpályás esetében talán lehet úgy fogalmazni, „kiváló ügynök lehetett volna, de legalább világot látott”.

Danilo Sekulicsnak sem jött be a debreceni kaland

Forrás: NS-archív

A litván rém

A kronológiai szempontokat figyelmen kívül hagyva nagyítónk közelébe került egy kiváló kapus is, aki a többi listát figyelembe véve a második ezen a poszton játszó futballista Radosevics után. A litván rém kifejezést arra értjük, hogy rengeteg szurkoló a szívéhez kapott, amikor meglátta, Mindaugas Malinauskas fogja védeni a DVSC kapuját. A hálóőrt a DVTK együtteséből szerződtette a Vasutas, ekkor még semmi jel sem utalt arra, hogy hatalmas mellényúlás lesz a portás. A Diósgyőrben parádézó, s többek között a piros-fehér cívisvárosiak ellen is remek teljesítményt nyújtó futballista 10 meccsen őrizte a borsodiak kapuját, hamar kiderült, jobb lett volna hagyni Miskolcon kiteljesedni Mindaugast. A jó ajánlólevél nem bizonyult elégnek, hiszen litván főhősünk hamar el is kezdte a bakiparádét a hajdúsági városban. A DVSC-ben 24 alkalommal lépett pályára, mindössze négyszer húzta le a rolót, a többi mérkőzésen kivétel nélkül kapott gólt. A vérmesebb Vasutas-szurkolóknak két „emlékezetes” meccs ugorhat be rögtön Malinauskas neve hallatán: az első a Metalist Harkiv elleni idegenbeli rangadó, amikor egészen az utolsó percekig döntetlenre állt a debreceni gárda, de ekkor jött egy megmagyarázhatatlan potya, a kedvenceink pedig alul maradtak a vendéglátókkal szemben. A második pedig egy Ligakupa meccs volt, amelyen nagyon bizonytalanul védett a kapus, ám ekkor egy olyan jelenetet láthattak a nézők, ami nem fordul elő – azóta sem Loki játékossal –, gyakran: egy ártatlanul hazagurított labda suhant el a lába fölött, amelyből így öngól lett. Malinauskas az esetet követően az öltözőbe menet még egy őt kritizáló szurkolónak is kiintett. Ekkor borítékolni lehetett, ez volt az utolsó fellépése cívisvárosi dresszben. A litván játékos a magyar-kaland után hazatért és még öt esztendőt játszott különböző csapatokban.

A végén jön azonban a csattanó, hiszen vannak olyan pletykák, miszerint az egyik szemére nem látott tökéletesen Mindaugas. Nem tudni igazak-e a „hírek”, ha igen, több kérdést is felvet a múltra nézve.