Élete első élvonalbeli mérkőzésén lépett pályára a DVSC saját nevelésű labdarúgója, Hornyák Csaba. A Zalaegerszeg elleni, kiütéses, 5–1-es sikerrel végződött találkozó 85. percében csereként állt be a 17 éves védő, aki a lefújást követően elérzékenyülten nyilatkozott a klub honlapjának.

Mindig hálás lesz Szrdjan Blagojevicsnek

– Leírhatatlan érzés volt, amikor jelezte a stáb, hogy beállok a ZTE ellen. Az egyik, ha nem a legnagyobb álmom vált valóra az NB I-ben való debütálással. Debreceni születésű vagyok, itt járok iskolába, minden ide köt, így még nagyobb boldogság a számomra, hogy a DVSC-ben értem ehhez a mérföldkőhöz. Ezúton is szeretném megköszönni Szrdjan Blagojevics vezetőedzőnek és a teljes szakmai stábnak, hogy megkaptam a lehetőséget. Örökké emlékezni fogok rá. Azt gondolom, minden akadémián futballozó gyermeknek ez az álma. Nekem most megadatott, amiért hálás vagyok, és a jövőben még keményebben dolgozom majd azért, hogy még több ilyen pillanatot élhessek át – fogalmazott Hornyák Csaba, aki egy ideje már tagja a DVSC felnőttcsapatának. – Mint minden fiatalhoz, hozzám is nagyon pozitívan álltak a többiek az öltözőben.

Az idősebb játékosok folyamatosan példát mutatnak nekünk, és segítenek, amiben csak tudnak. Megtisztelő számomra, hogy egy olyan találkozón debütáltam, melyen a válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs is pályán volt és gólt is szerzett.

Nagyon pozitív a hangulat a csapaton belül, és örülök, hogy a részese lehetek – zárta mondandóját a játékos.