Mint arról a Haon beszámolt, a DVSC Schaeffler a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén hatalmas küzdelemben, egy góllal maradt alul az utóbbi évek legjobb klubcsapata ellen.

A debreceni lányoknak tehát nem sok hiányzott ahhoz, hogy kihúzzák a kristiansandi „Viperák” méregfogát, de ezúttal a döntő pillanatokban a "kígyók" elbűvölték(?) a román bírókat, akiknek ténykedése mindkét oldalon sok vitát gerjesztett.

Világsztárok voltak Debrecenben

A skandinávok ugyan nem brillíroztak, de a korábban Győrben is védő Katrine Lunde megmutatta, hogy még 43 évesen is remekel a kapuban, valamint a több tornán is a világ legértékesebb játékosának választott orosz jobbátlövő, Anna Vjahirjeva is a fontos pillanatokban meghúzta a váratlant. A sztárokkal teletűzdelt együttesből ezúttal a 13 gólig jutó holland balátlövő, Lois Abbingh emelkedett ki, ha a lokisták többször meg tudják állítani, akár másképp is alakulhatott az így is szépnek mondható végeredmény.

Francia sporik lesznek

Azonban a párharc első felvonásán történt, ami történt, a visszavágó szombaton 18 órától lesz Norvégia egyik legdélebbi pontján, Kristiansandban. Továbbra sem Szilágyi Zoltán gárdája az esélyes, de ha a hajdúsági lányok ugyanúgy mennek előre, mint tették azt eddig, bármi megtörténhet.

Azt is lehet már tudni, hogy ezúttal a francia Gasmi testvérek fújják majd a sípot.

Karim és Raouf már számos világeseményen tevékenykedett együtt, így például a 2015-ös U-21-es világbajnokságon Brazíliában, a 2019 -es férfi világbajnokságon Dániában és Németországban, a 2023-as férfi vb-n Lengyelországban és Svédországban, a 2023-as U-21-es világbajnokságon Németországban és Görögországban igyekeztek a legjobb döntést meghozni. Legutóbb Németországban, a 2024-es férfi Európa-bajnokságon is láthattuk őket, de az EHF Bajnokok Ligájában is rendszeresen lehetőséget kapnak.