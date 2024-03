Magyar győzelemmel ért véget a hazai rendezésű profi latintánc-világbajnokság: a Ludovika Arénában a 16-szoros magyar bajnok Andrea Silvestri, Váradi Martina kettős aranyérmet nyert az utolsó versenyén

– írja az MTI.

A mezőny másik magyar párosa, Suti András és Tóth Katalin a 22.-23. helyen fejezte be a vb-t - adta hírül a Magyar TáncSport Szakszövetség.

Az Andrea Silvestri, Váradi Martina duó hosszú és eredményekben gazdag pályafutása során korábban kétszer világbajnoki ezüstérmet szerzett, emellett kétszeres Európa-bajnok. A legfényesebb érmet ezúttal hazai parketten sikerült begyűjtenie. Egy-egy lett, moldovai és izlandi, valamint két kínai páros mellett jutott a hatos döntőbe.

A tudósítás szerint a Silvestri-Váradi kettős a tőle megszokott dinamikával és eleganciával táncolta végig a finálét, és végül vb-aranyat vehetett át hazai közönség előtt, az utolsó versenyén.

A páros 2003-ban mutatkozott be, lépésről lépésre halad előre, kitartó munkával felküzdötte magát a világ legjobbjai közé. Előadásmódja, technikája egyre kifinomultabb lett, és ez az eredményeken is megmutatkozott - méltatta a magyar szövetség közleménye a győztes párost. Az újdonsült világbajnokok kétszer képviselték a magyar színeket az olimpián kívüli sportágak seregszemléjén, a Világjátékokon. Mindkét alkalommal döntősök voltak. Most a világranglista éllovasaként és profi világbajnokként vonulnak vissza.

Leírhatatlan, felfoghatatlan az egész. Ezt csak az álmaimban éltem át, egyben reméltem, hogy magyar közönség előtt ilyen lesz megszerezni a vb-aranyat

- nyilatkozott Váradi Martina.

„Elmondhatatlanul boldogok vagyunk. Furcsa, de egyben felemelő, hogy mostantól a parkett másik oldalán állunk majd pontozóként, de természetesen edzőként is maradunk a sportágban” - mondta Andrea Silvestri.

WDSF professzionista latin világbajnokság:

1. Andrea Silvestri, Váradi Martina

2. Marts Smolko, Tina Bazykina (Lettország)

3. Maruster Sergiu, Anastasia Stan (Moldova)

...22.-23. Suti András Tóth Katalin