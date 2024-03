A DEAC férfi röplabdacsapata az Extraliga alapszakaszának utolsó fordulójában a Kazincbarcikát fogadta szerda este a DESOK-ban. Nem “babra ment a játék”, hiszen ezen a találkozón dőlt el a harmadik hely sorsa. Fodor Antal legénysége klasszikus feladó nélkül vágott neki a rangadónak, hiszen Tóth András és Bakóczy András sem léphetett pályára. Ebből kifolyólag Bagics Balázs jutott szóhoz ezen a poszton, és remekül megoldotta a feladatát – írta a deac.hu.

Sima kezdés

Az első szettben a vendégek többet hibáztak, ennek köszönhetően végig a DEAC vezetett. A játékrész hajrájában a brazil légiós két ásszal is jelentkezett, ennek köszönhetően nagy lépést tettek a debreceniek a részsiker felé. A második periódus elején megint akadozott a barcikai gépezet. Az etap derekán egy 6:1-es sorozattal lógott meg a DEAC (15:8). Ez a szakasz meghatározta a folytatást, hiszen a vendégek nem tudtak felzárkózni, emiatt nem forgott veszélyben a játszmagyőzelem (25:18). Nem adta fel a küzdelmet a Vegyész, ennek köszönhetően a harmadik felvonásban szépített. A negyedik szett első perceiben Willian vette vállára a csapatot. Nem ismert elveszett labdát a DEAC, egyszer Bagics Balázs még egy reklámtáblát is letarolt, szerencsére sérülés nem történt. Több demoralizáló blokkal okoztak kellemetlen pillanatokat a vendégeknek a debreceniek, ezek a megmozdulások is kellettek ahhoz, hogy egyre tekintélyesebb legyen a fór. Szerencsére a végjátékban sem változott a játék képe, végül az ütközet Remete László ászával zárult. Ezzel a 3:1-es sikerrel a harmadik pozícióban fejezte be a pontvadászat első fázisát a DEAC. A negyeddöntőben a Pénzügyőrrel küzdhetnek meg, a párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart.

A tények: