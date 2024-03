Itt volt a farsang, állt a bál, a foci-élmények pedig megfizethetetlenek! A DEAC-nál még február közepén U7-es csapat egyik edzése a farsang jegyében telt: jelmezekben, álarcokban, színes parókákban kergették a labdát a gyerekek. Volt, aki szuperhősként, volt, aki Winettouként, vagy esetleg varázslóként rohangált, de mellette persze mindenki futballista is volt. Ahogyan az a deac.hu-n is olvasható, a fiatalok számára külön öröm volt, hogy szüleik ellen játszottak, a mérkőzés után pedig az elégetett kalóriákat pizzával pótolták. Noha csak néhány órán volt a közösség apraja-nagyja együtt, de az apák és fiaik ezt az alkalmat minden bizonnyal még sokáig emlegetni fogják.

A közösségépítés a legfontosabb

A különlegesebb alkalom miatt a HAON a főszervezőt, Kovács Krisztiánt és a másik jelenlévő edzőt, Takács Tamást is megszólaltatta. – Sok színes program mellett a farsangi alkalom is immáron hagyomány a DEAC-nál – kezdte Kovács Krisztián.

Szeretnénk, ha minél jobban összetartana a közösség, hiszem, hogy ezáltal a csapat még a pályán is jobban szárnyalhat. Már csak ezekért a pillanatokért is megéri edzősködni, de a szülők és gyerekek is hasonlóan vidám pillanatokat éltek meg.

– Egymásra szenteljük az időnket, és ez nagyon fontos egy jól működő család életében, amilyen a mi klubunk is. Örülök, hogy most is rendkívül pozitív volt a légkör, és ennyien együtt lehettünk – hangoztatta a főszervező.

Jól telt a farsang a DEAC-nál

Maradjanak gyerekek!

Portálunknak Takács Tamás is hasonló lelkesedéssel fogalmazta meg gondolatait. – A fiúk az edzés előtt már maszkban jöttek a terembe is, nagyszerűek voltak a jelmezek. A meccseket a gyerekek és a szülők egyaránt élvezték, remek szervezés volt ez az esemény is Kovács Krisztiántól. Mert egyébként félévente mindig vannak hasonló programok, amelyek rendkívül népszerűek.

Ekkor a gyerekek és szüleik talán még közelebb kerülnek hozzánk, az edzőkhöz, amiért hálásak vagyunk. Ezek az események elősegítik azt, amit a hitvallásomnak is tartok, miszerint a fiatal palánták szeressék meg a labdarúgást, de mellette maradjanak igazán gyerekek

– mondta a DEAC edzője.

Elkezdődött a meccsdömping

A tavasz kezdetével pedig már minden korcsoportban utánpótlás-mérkőzéseket rendeznek. A hétvégén a DEAC-osok számára is beindul a nagyüzem, de a DVSC akadémisái is megmérettetik magukat, valamint a DSI Debrecen futballistái is pályára lépnek.