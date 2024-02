Az IK Sävehof elleni mérkőzések foglalják keretbe a DVSC Schaeffler szereplését a BL csoportkörében, hiszen szeptember 11-én, a svéd bajnok ellen kezdődött a nagy kaland, vasárnap pedig az északiak ellen fejeződik be a 14 meccses sorozat, olvasható a piros-fehérek hivatalos oldalán. Ami a legfontosabb: már hetekkel ezelőtt eldőlt, hogy a hajdúságiak ott lesznek a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, s az is, hogy a Sävehof számára befejeződik ez a BL-szezon. A minden tekintetben várakozáson felül teljesítő debreceni együttes eddig 13 pontot szerzett az elitliga A-csoportjában, s ha vasárnap nyerni tud Svédországban, akkor biztosan az ötödik helyen végez. Ez esetben a másik nyolcas negyedikjével, a legutóbbi három BL-sorozatot megnyerő, a Vipers Kristiansand-dal játszik a negyeddöntőbe jutásért. A Sävehof eddig nem szerzett pontot a BL-ben, ám ez elmúlt héten a Brest otthonában játszotta egyik legjobb meccsét, hiszen a második félidő derekán egyenlő állásnál azért támadhatott, hogy átvegye a vezetést. Végül 28–23-ra nyertek a franciák, s talán ezen a meccsen fogyott el a svéd csapat ereje, hiszen szerdán meglepetésre hazai pályán kaptak ki a Skara csapatátától, s ezzel a lépéshátrányba kerültek a Skuruval szemben.

Mozgalmas napok

A Loki szerdán könnyedén szerzett két pontot a Vasas otthonában, s ezzel sorozatban ötödik mérkőzését nyerte meg. A debreceni lányok péntekeken délután keltek útra, Münchenbe repültek, innen utaztak tovább szombat délelőtt Göteborgba. Délután már a vasárnapi BL-meccsnek otthont adó Partille Arénában gyakoroltak Szilágyi Zoltán tanítványai. A Győr elleni győztes meccsen súlyos térdsérülést szenvedő Hámori Konszuéla természetesen nem tartott a csapattal, ott van viszont Svédországban Szabó Nina, aki Koni sérülése után tért vissza az MTK-tól.

„Mozgalmas napok állnak mögöttem, hiszen múlt szombaton még az MTK játékosaként léptem pályára a Kisvárda ellen, most pedig BL-meccsre készülhetek – fogalmazott Szabó Nina. – Nagyon jól érzem magam Debrecenben, jó újra a lányok között lenni, élvezem az edzéseket. Már várom, az első Bajnokok Ligája meccset, tudom, hogy ez más kávéház, de megpróbálom a legjobbamat nyújtani és segíteni a csapatnak.”

Különös lesz

Különös meccs lesz a vasárnapi Elinore Johansson számára is, hiszen hazájában, honfitársai ellen lép majd pályára.

„Kemény meccsre számítok, hiszen a Sävehofnak sok tehetséges fiatal játékosa van, s biztos vagyok benne, hogy szeretnének szépen búcsúzni a BL-től – Természetesen mi is szeretnénk nyerni az utolsó csoportmeccsünkön, hogy az ötödik helyen zárhassunk. Ki tudja, talán a nyolcaddöntőben is tudunk még meglepetést okozni!

A Partille Arénában február 18-án, 16 órakor kezdődő mérkőzést két cseh játálvezető Premysl Fukala és Radek Mohyla vezeti majd, az EHF delegátus a román Delegates Anamaria Stoia lesz. A Sport 1 élőben közvetíti a meccset.