Remek hangulat, tömött lelátók és színvonalas meccsek jellemezték a Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa és Kozma Mihály Futsal Kupa döntőit. A szerdai eseményen a DESOK-ban kiváló mérkőzéseket láthattak a kilátogatók. A nagy hagyományokra visszatekintő futalltorna döntői az első „Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa Divízió 3 fináléval” kezdődtek, s egészen estig tartottak. A nap utolsó megmérettetése a „Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa Superliga döntő” volt, amelyet 18 órától rendeztek.

Sánta János szerint országos szinten elismert torna a Buzánszky

Forrás: Kiss Annamarie

Elégedettek a létszámmal a Buzánszkyn

– Idén több mint száz csapat gondolta úgy, hogy megméretteti magát az eseményen – mondta Sánta János, a rendezvény főszervezője. A szakember a Haonnak úgy fogalmazott, örömteli, hogy ennyi egyetemistát sikerült újra rávenniük a sportra, s a jövőben is folytatnák a labdarúgótorna megrendezését. – Magán a kupán van három divízió, plusz női torna is. Idén több mint 100 csapat jelentkezett a Buzánszky Kupára, plusz még futsaltorna is van. A legnagyobb siker számunkra, hogy mintegy ezer hallgatót mozgat meg az esemény – kezdte. A szakember arról is szót ejtett, mennyire szeretik a debreceniek a sportot. – Nagyon szeretik a hallgatók ezt az eseményt, pozitívak a visszajelzések. Külön figyelünk arra, hogy több meccset játszanak a csapatok.

Több mint két hónapon keresztül rendezünk összecsapásokat.

Hamarosan kezdődik majd a tavaszi etapja is a bajnokságnak, fontos, hogy az Eb előtt be is fejezzük azt – folytatta, majd azt is elárulta, bízik benne, hogy a magyar válogatott képes lehet továbbjutni a csoportjából a nyári kontinensviadalon.

Vincze Máté igazi vándormadár: immár negyedik klubjában játszott a tornán

Forrás: Kiss Annamarie

Folytatnák a hagyományt

Az eseményt megelőző napon, mint ahogy beszámoltunk róla, már-már hagyományként az oDEonban „Futballünnep” néven beszélgetést rendeztek, melyen olyan neves vendégek vettek részt, mint a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szölőssi György, két korábbi válogatott labdarúgó, Korhut Mihály és Gelei József, a 96-os olimpiai csapatmenedzsere, Magyar Zoltán, illetve Tihany Viktor az M4 Sport korábbi riportere és jelenleg HM Sportért Felelős Államtitkárságának kommunikációs igazgatója. Az előadásról Sánta János elmondta, örömteli, hogy idén is majdnem telt házzal üzemelt a színház. – A kezdetekben úgy gondoltuk, legyen egy előadás „Futballünnep” néven, majd ezt kapcsoljuk össze a torna döntőivel. Tavaly Marco Rossi volt, idén is több legenda tette tiszteletét – fogalmazott.

Nem hezitáltak, indultak az egyetem focitornáján

A Debreceni Egyetem hallgatói körében rendkívül nagy népszerűségnek örvend a kispályás torna. Esztendőről esztendőre maximális létszámmal rendezik az eseményt. Vincze Máté, a Jaffa SE csatára portálunknak elmondta, egy pillanatig sem gondolkoztak a nevezésen. – Immár negyedik éve szerepelek a tornán.

Igazi vándormadár vagyok, hiszen az évek alatt ez már a negyedik csapatom. Nagy múltja van ennek az együttesnek, de most az alapoktól kellett újrakezdeni az építkezést.

Úgy éreztük, sikeresek leszünk, így megpróbáltuk a Divízió 1-et, de sajnálatos módon kiestünk. Szerencsére a Divízió 2-t már nagy előnnyel nyertük. Csak egyetemistákból áll a gárda, többségben testnevelés szakos játékosaink vannak – fogalmazott a gólerős támadó, aki hangsúlyozta: a jövőben is jelentkezni fognak a megmérettetésre.

Az eredmények:

Buzánszky Jenő Egyetemi Kupa eredményei SuperLiga 1. A-MEN FC, 2. RB Gain Eagers, 3. BRO FC, 3. Elastico FC Divízió 2 1. Jaffa SE, 2. Jégkorszak, 3. Debko FC, 3. Werdel Szépen Divízió 3 1. Abadayat FC, 2. Debrecen Saint Germain, 3. FC Pilots, 3. Löki Női Liga 1. Fókuszban Team, 2. Socca Hungary - Sinter Ladies FC, 3. Nervus thoraCicus, 3. Ninjas Kozma Mihály Futsal Kupa 1. Socca Hungary Sinter FC, 2. A-MEN FC, 3. DRS, 3. Werdel Szépen