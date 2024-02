A DEAC női futsalcsapata az előző héten pihenhetett, mivel előbb az Újpest a bajnokságban, aztán a DVTK a Magyar Kupában nem állt ki ellene. Ezek után abban bíznak, hogy az együttes szombaton végre pályára léphet a DESOK-ban írja a debreceni klub közlésében.

A tervek szerint Üveges Katalinék a Csepelt fogadják az NB I. 17. fordulójában. Quirikó Vivien tanítványai ebben az idényben eddig kétszer győzték le fölényesen a fővárosiakat: a csarnokukban 16-0, míg a Szigetszentmiklóson megrendezett novemberi találkozón 10-0 lett a végeredmény.

– A két elmaradt mérkőzés miatt „ki vannak éhezve” a lányok – kezdte a beszélgetést Quirikó Vivien. – Természetesen most is magabiztosan szeretnénk nyerni, fontos lenne, hogy javítsunk a gólkülönbségünkön. Szerencsére a játékosaim minden meccset komolyan vesznek, így a hétvégén sem lesz baj a motivációval. Valószínűleg ezen a találkozón is nagy különbség alakul ki a két csapat között. Bízom benne, hogy már az elejétől dominálni fogunk, emellett a helyzeteinket megfelelő arányban értékesítjük. Próbálunk minél többet profitálni ebből a meccsből, terveink szerint különböző játékelemeket és pontrúgás-variációkat gyakorlunk majd – mondta a vezetőedző, aki hozzátette, egyedül a sérüléssel bajlódó Csepregi Gabriellára nem számíthat. A tréner elárulta, hogy Czégény Zsuzsa a héten már a társaival edzett, továbbá benne van a pakliban, hogy hosszabb kihagyása után Krascsenics Csilla ismét pályára léphet.