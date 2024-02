A debreceni labdarúgók a szezon egyik legfontosabb mérkőzését vívják szombaton, hiszen a Ferencváros látogat a Nagyerdei Stadionba. Noha februárban, több mint 10 fordulóval a vége előtt korai legekről beszélni, mégis hatalmas löketet adhat egy esetleges FTC-verés a srácoknak. A keddi Újpest elleni meccsen sérülést szenvedett Kusnyir Erikre sokáig nem számíthat Szrdjan Blagojevics. Ez az érvágás ugyanakkor pozitív hatással is lehet a cívisvárosi futballisták lelki állapotára, hiszen Erik joggal pályázhat a jövőben a Vasutas csapatkapitányi szalagjára. Többször láttuk már a futallban, hogy egy-egy kulcsember elvesztése azt az érzetet keltheti a társaiban, hogy csak azért is megcsinálják. De hogyan lehet megverni a bajnoki címvédő Ferencvárost? A receptet tavaly májusban tökéletesítette Blagojevics mester, hiszen a Groupama Aréna megépítése óta először sikerült alaposan elpáholni a fővárosiakat, ráadásul csont nélkül, gálázva. Azt nem állítom, hogy tükörsimán verjük a zöldeket, de arra bátran vállalkozok, hogy meg fogjuk nehezíteni a dolgukat. Amennyiben ez sikerül, s a 10 ezernél is több hazai szurkoló a debreceniek mellé áll, bármi megtörténhet. Az eredmények is szerencsére úgy alakultak, továbbá még alakulhatnak is, hogy sikerülhet fentebb lépni a tabellán, amely rendkívül fontos lesz az esetleges dobogós helyezés eléréséhez. Azt különösebben egyébként nem kell ecsetelni, mekkora jelentősége van egy Debrecen–FTC rangadónak. Ezeken a derbiken az egész város megmozdul, leáll a közlekedés, s mindenki a mérkőzésre koncentrál. A lelátón zajló rivalizálásról nem is beszélve, valószínűleg a hazai szektorokban is megbújnak majd zöld szimpatizánsok, őket is le kell győzni, s ezt a feltételezett 2–0-s győzelmet előre aláírnánk a pályán is. A lélektani előny és a hazai pálya velünk van, s többek között Erikért is csináljátok meg srácok!