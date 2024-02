Tudtuk, hogy az Érd elleni mérkőzésnek nem akadémistáink az esélyesei, hiszen az ellenfél a tavalyi szezonban még NB I-es volt, jelenleg pedig a harmadik helyen áll a másodosztályban, nagy harcban a feljutásért - írja a akademia.dvsckezilabda.hu.

Ehhez képest jól kezdte a Loki a találkozót, megtalálták az érdi védelem gyenge pontjait, balszélről Véniger Kata háromszor is eredményes volt nem egészen nyolc perc alatt. Nagy Nóra üres kapus góljával már 7-4-re is vezettek, ebben nagy szerepe volt a bravúrokat is hozó Lakatos Rékának is, ám a vendégek egyenlítettek a 17. percben. Innentől kezdve fej-fej mellett haladtak a csapatok, Kelemen Dorina kétszer is betalált, Lakatos Réka pedig továbbra is kiválóan védett.

Csamangó Lili harcossága az utolsó percekben két találatot is eredményezett, a félidőben csupán egy „fa” volt közte. A második játékrész első perceiben még tartották a lépést, Ferenczi Lili hetest harcolt ki, majd értékesítette is azt, így zárkóztak kettőre, ám a következő percekben a Pest vármegyeiek játéka dominált, ebben nagy szerepe volt a tavaly még debreceni akadémista, Panyi Annának. Tovább tudta növelni a jobb erőket felvonultató Érd, már hét gól is volt a differencia. Volt tartása az akadémistáknak, a végén Kelemen Dorina átlövése után kialakult a végeredmény, öt góllal győzött Simics Judit együttese.