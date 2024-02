Bár nem indult igazán jól a tavasz, Dzsudzsák Balázs abszolút optimista, hogy nagyon is jó szezonja lesz idén a Debreceni VSC-nek. Ehhez nem is kell más, csak ki kell ejteni a Ferencvárost a MOL Magyar Kupából, mert a játékos szerint ezzel egyből a kupasorozat favoritjává is válna a Loki. A debreceniek legendájával az utolsó hiányzó trófea üldözéséről, annak visszavonulásra gyakorolt határásáról és persze a Fradi elleni kuparangadóról beszélgettünk. Dzsudzsák Balázs vitrinje roskadásig van mindenféle trófeákkal, érmekkel és díjakkal Magyarországról, Hollandiából, Oroszországból és az Emírségekből, illetve a magyar válogatottal elért egyéni- és csapatsikerekből. Egy fontos trófea azonban még hiányzik a debreceni legenda dicsőséglistájáról. – 2008-ban a szezon közepén igazoltam el a Debrecentől, így azt a kupagyőzelmet nem vallom a magaménak, 2007-ben pedig ugyan játszottam a fináléban, de a Honvéd büntetőkkel legyőzte a Lokit. Ötödik rúgó lettem volna, de sajnos nem került rám a sor – idézte fel a Magyar Kupához fűződő emlékeit Dzsudzsák.

A Loki méltó kihívó

Bár a tavaszi rajt nem sikerült a legjobban a debrecenieknek, a csapat ikonikus játékos szerint nem rossz a hangulat az öltözőben, aminek elsősorban az az oka, hogy nem a csapat játékával van a baj, csak a kapuhoz vezető utat nem találja a Loki. –

Az eredményeket nézve tényleg nem a legjobban kaptuk el a tavaszi rajtot, de sokkal jobban aggódnék, ha szerencsés pontszerzések mellett döcögne a játékunk.

De nem ez történik, hanem jól játszunk, dominálunk a meccseken, csak nincs szerencsénk a kapu előtt – magyarázta Dzsudzsák. – Ráadásul tavaly is hasonlóan kezdtünk tavasszal, a végén mégis európai kupahelyen végeztünk, szóval idén sincs okunk keseregni. Menni kell tovább előre, és jönni fognak a gólok, eljön majd az az időszak is, amikor a kapufáról nem kifelé, hanem befelé pattannak a labdák – folytatta.

A tavaszi rajtban benne foglaltatik egy Ferencváros elleni mérkőzés is, ráadásul a kupameccshez hasonlóan debreceni pályaválasztással. Ezt ugyan elveszítette a Loki, de szoros, izgalmas meccset vívott a legerősebb magyar csapattal, és Dzsudzsák szerint is sokat épülhet a DVSC az ilyen meccsekből. – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, európai színvonalú és tempójú rangadót veszítettünk el, mert 1-1-nél mi kihagytuk a lehetőségeinket, a komoly európai rutinnal rendelkező Fradi viszont betalált, és ez már elég volt a győzelméhez.

Ettől függetlenül mi azt visszük magunkkal a meccsből, hogy képesek vagyunk meccsben lenni a Ferencvárossal, és ettől a tudattól csak erősebbek leszünk

– fogalmazott.

Nagy csatára számít a Fradi ellen a kapitány

– Mi nem a túlélésre akarunk játszani a Fradi ellen, hanem méltó kihívói akarunk lenni. Az idei két bajnoki meccsünk alapján versenyre tudunk kelni a Ferencvárossal, és úgy gondolom, ha sikerül a bravúr a MOL Magyar Kupában, azzal a sorozat esélyesévé lépünk elő – mondta.

A teljes interjút ide kattintva olvashatják.