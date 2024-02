Távozik a DVSC-től Alexander Mojzis – olvasható a klub honlapján. A 25 éves szlovák védő 2023 júliusában a hazája bajnokságából, a középmezőnybe tartozó Ruzomberok (Rózsahegy) csapatától kölcsönbe érkezett a Lokihoz. Mojzis 124 meccsen lépett pályára a rózsahegyiek csapatában, hat gólt és öt gólpasszt szerzett, emellett pedig háromszor szerepelt a szlovák U21-es válogatottban, így érkezésekor Debrecenben is sokat vártak tőle.

A pályafutását Zeleziarne Podbrezovánál kezdő ballábas bekk első ízben próbálta ki magát légiósként. Mojzis azonban DVSC-mezben az NB I.-ben mindössze hét, a Konferencia-liga-selejtezőben pedig egy találkozón kapott lehetőséget.

Sérülés hátráltatta

Azonban a Kecskemét elleni szeptemberi bajnokin bokaszalag-szakadást szenvedett, és még kisebb sérülések is hátráltatták, ami megpecsételte sorsát. A Loki korábbi közleménye szerint a játékos szerződésében vételi opció is szerepelt. A játékos ugyan a többiekkel a törökországi edzőtáborban is készült, de távozása hétfőn hivatalossá vált.

Azt is lehet tudni, hogy Mojzis visszatért szlovák csapatához, a rózsahegyi MFK Ruzomberokhoz, ugyanis szombaton már pályára is lépett, kezdőként 79 percet kapott a lengyel Górnik Zabrze elleni felkészülési mérőzésen.

Szlovák lapnak nyilatkozott

A zte.hu már múlt szombaton kiszúrta, hogy Mojzis a szlovák sport.sk lapnak is nyilatkozott a visszatéréséről. Kiderült, hogy január közepén kapott engedélyt a DVSC-től, hogy új klubot keressen magának. – Nem ott éltem át a pályafutásom legsikeresebb szakaszát – gondolt vissza Debrecenre. –Sérülések miatt nem tudtam magam teljesen megmutatni. Főleg a bokaszalag-szakadás hátráltatott, ami után hosszabb ideig tartott a felépülésem. Szerencsére most már minden rendben. Először is szeretnék egészséges lenni és fejlődni. Visszatérek egy régi, megszokott környezetbe. Nagyon várom a srácokat, szinte mindegyiküket ismerem. Arra számítok, hogy a legjobb hat közé kerülünk tavasszal – hangoztatta.

A Ruzomberok a szlovák élvonalban jelenleg a 8. pozícióban tanyázik, a bajnokság ezen a héten folytatódik. Mojzis akár már a szombati, Spartak Trnava elleni hazai meccsen is játszhat.