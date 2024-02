Fontos elismerés

Elsőként Hegedűs Gyulát azért jutalmazták, mivel mindig első szóra segít, a kell pályát épít vagy éppen bont, és önzetlenül hozzájárul ahhoz, hogy a debreceni kerékpárosok fejlődjenek. Rajta kívül a cyclocross depózásban rendkívül sokat segítő Gyetkó Róbert is kapott emlékplakettet.

Ezt követően a kerékpárosoktól a pálya ob-kon rendszeresen szép eredményt elérő, nagy húzóerőt jelentő Csáki Szabolcs kapott díjat, majd a CX Magyar Kupában 2. helyezést elérő, mountain bike és cyclocross szakágban is látható ifjabb Gyetkó Dánielnek járt a taps. A pálya-, időfutam- és mezőny ob-kon brillírozó Klokocs Klára és a szintén tehetséges, szorgalmas testvére, Kata is kapott díjat.

Mivel ifjabb Kovács Béla 2023-ban amilyen szakágban elindult, mindenhol dobogóra állt, így kimagasló eredményei miatt ő sem maradt ki a sorból, de a triatlon mellett a kerékpárosoknál is kibontakozó Nagy Kata Biankát is elismerték. Az Eyof-teljesítménye miatt Soós Olivér, míg a mezőny ob-n aranyérmet szerző Tóth-Mogyoróssy Zara is átvett egy emlékplakettet. A Bükkszentkeresztről érkező Tóth Réka kimagasló teljesítményét, valamint a nagyot küzdő, a hegyi ob-n dobogós Varga Balázst is jutalmazták, minthogy az első bajnoki címét megszerző Vízi Gáspár is örülhetett a kitüntetésnek.

A tehetség nem elég

Végül egy különdíjat Kovács Béla, a Magyar Kerékpáros Szövetség alelnöke adott át.

A legfiatalabbaknál még több faktoros az eredmény, amely a tehetség mellett csak akkor realizálódik, ha szorgalommal is párosul

– fogalmazott, majd adott át egy „szorgalom-díjat” a napról napra alázatosan edző, kitartóan versenyző Gyetkó Péternek.

Az esemény rendkívül jó hangulatban zárult, a szakemberek eredményes és sikeres felkészülést kívántak a sportolóknak 2024-re is.