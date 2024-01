A Magyar Kupa nem kívánságműsor, ezúttal sem az, hiszen a DVSC Schaefflert Vácra szólítja a sorsolás a Magyar Kupa IV. fordulójában szerdán. A mostani körben hat párban 12 csapat játszik, a továbbjutókhoz pedig majd csatlakozik a Győr és a Ferencváros nyolcasra kiegészítve a negyeddöntő mezőnyét.

Hosszú kihagyás után a Brest elleni múlt szombati Bajnokok Ligája-találkozón játszott újra a Lokiban Csernyánszki Liliána, a piros-fehérek fiatal irányítója. – Volt egy kisebb sérülésem, de szerencsére már nem fájt, meccs közben sem éreztem – hangsúlyozta. – Nagyszerű volt újra visszatérni a pályára, érzem azt, hogy a dinamikámon van mit javítani, de örülök, hogy újra a csapattal lehetek. A novemberi, váci bajnokin elég sok hibát vétettünk, de így is sikerült elhozni a két pontot, úgy gondolom, most is nagyon oda kell tennünk magunkat.

Széles repertoárral rendelkeznek a játékosaik, emiatt fokozottan figyelnünk kell védekezésben.

Igazából a saját kézilabdánkat kell játszanunk – adta ki a jelszót a Cseri becenevű kézis.

A Praktiker-Vác–DVSC Schaeffler mérkőzésen a Kiu Gábor, Kiu Tamás bírópáros fújja a sípot, az összecsapás 18 órától kezdődik, melyet az M4 Sport Kézi YouTube csatornáján élőben lehet majd követni.