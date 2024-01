Karácsony előtt robbantotta a bombát a DVSC, miszerint rekordösszegért igazolták le az elmúlt napokban 24. életévét töltő válogatott tehetséget, Szuhodovszki Somát a Kecskeméttől. A labdarúgó a Nemzeti Sportnak felelevenítette, hogy nem indult könnyen a pályafutása, évekkel ezelőtt nem ment számára a játék, sérülések is hátráltatták, önbizalma sem volt, és megfordult a fejébe, hogy szögre akasztja a cipőt. Azonban örül, hogy nem adta fel, feljött egészen mélyről, és most a Lokihoz igazolt. – Most itt vagyok Debrecenben, az NB I egyik legnagyobb klubjában várnak tőlem sokat, sőt Montenegró ellen már a válogatottban is bemutatkoztam.

Tudja mit várnak tőle

Szuhodovszki Dominik a Nemzeti Sportnak azt is elmondta, hogy egyelőre egyedül költözött Debrecenbe. Mivel nem találta még meg a megfelelő lakást, szállodában lakik, és onnan jár a pallagi edzőcentrumba.

– Szerda délelőtt orvosi tesztekkel indult a felkészülés, délután labdás edzésen vettünk részt. Befogadók voltak a többiek, barátságosan köszöntöttek, és az is a segítségemre van, hogy akadnak olyanok az öltözőben, akiket korábbról ismerek. Bévárdi Zsombor az én korosztályom, Tuboly Máté pedig Győrben volt csapattársam – hangoztatta.

A piros-fehérek új igazolása azt is elárulta, hogy a beilleszkedésnél inkább izgulós típus. Szerinte mindenhol kell egy kis idő, míg megszokja a környezetet, a csapattársakat és a szakmai stábot.

Az edzőkkel már váltottam néhány szót, tudom, mit várnak tőlem, de nem szeretnének túl nagy nyomást helyezni rám. Most még idehaza edzünk, s a közelgő törökországi edzőtáborban lesz időnk összecsiszolódni

– mondta a futballista.

Nem ismer lehetetlent

A 13-as mezszámot választó Szuhodovszki Dominik biztos vagyok benne, hogy rengeteget tanul majd például Dzsudzsák Balázstól is. Mivel átigazolása után szinte az összes médium azzal a szalagcímmel jelent meg, hogy a debreceniek klubrekordnak számító összegért szerződtették, arról is szót ejtett, mekkora nyomás ez számára. – Ezzel nem foglalkozom. Örülök neki, hiszen ezzel kifejezték, mennyire szerettek volna megszerezni, mennyire bíznak Debrecenben a tudásomban, a játékomban.

A pontos összeget egyébként még Szuhodovszki Dominik sem tudja, mennyit fizettek érte, csupán nagyjából van tisztában az összeggel.

Ezért is szeretnék mindent megtenni a Lokiért. Lehetetlen immár nem létezik számomra!

– zárta pozitívan.