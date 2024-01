Sporttörténelmi sikerrel örvendeztette meg hazánkat a magyar női 3×3-as válogatott a Téli Ifjúsági Olimpián, miután csütörtökön 10–2-re legyőzte a házigazda Dél-Koreát a fináléban. A mieink minden összecsapásukat megnyerték a tornán. A gangwoni győzök között ott van a diadalból oroszlánrészt vállaló cívisvárosi lány, a DEAC JA üdvöskéje, Bereczki Dóra is – írta meg a klub honlapja.

Bereczki Dóra

Forrás: deac.hu

– Január 15-én indultunk el Budapestről Dél-Koreába, és számomra az, hogy eljuthattam egy másik kontinensre a jégkorong segítségével, felemelő érzés. Miután akklimatizálódtunk és megvoltak az első edzéseink, máris jöttek a mérkőzések. Hét csoportmeccset játszottunk, ezek mindegyikét sikerült megnyernünk. Nagyon élveztem a jégkorong 3×3-as formáját, és örülök, hogy gólokkal, gólpasszokkal, vagy csak jó játékkal hozzá tudtam járulni a csapat sikeréhez! Az elődöntőben Olaszország ellen játszottunk, véleményem szerint azon a meccsen mutatkozott meg, mennyire összekovácsolódtunk a lányokkal.

Nagyot küzdöttünk a tornán, és, ahogy az edzők elmondták, lépésről lépésre haladtunk a cél felé. Ez vezetett az olaszok elleni győzelmünkhöz, majd a végső sikerhez

– nyilatkozta a deac.hu-nak Dóri.

Még fel sem fogta, mi történt vele

A DEAC Jégkorong Akadémia U16-os fiúgárdájának játékosa azt is elmondta, milyen érzésekkel tekintettek a mai aranymeccs elé.

– Amikor megtudtuk, a döntőben a házigazda Dél-Korea lesz az ellenfél, rögtön világossá vált, hogy roppant nehéz dolgunk lesz: rengeteg szurkolójuk lesz a lelátón, és a fáradtság, valamint az izgalom sem feltétlenül segített bennünket. Egyikünk sem játszott még olimpiai döntőt, én is feszült voltam, de amikor jégre léptünk, mindez megszűnt, mindenki feloldódott, és csapatként küzdve megnyertük a finálét. Óriásit harcolt mindegyikünk, egymásért és Magyarországért játszottunk.

Jómagam még nem is fogtam fel, mekkora tettet vittünk véghez, most még teljes extázisban vagyok.

Szeretném itt is megköszönni Delaney Collins és Pillók Martin edzőknek, illetve az egész stábnak, hogy bizalmat szavaztak nekem, itt lehettem és játszhattam. Még nincsenek szavaim arra, amit most érzek, le kell ülepednie az élménynek. Köszönöm mindenkinek, aki egy kicsit is hozzájárult ahhoz, hogy a mi nyakunkban lógjon az aranyérem – mondta Bereczki Dóra.