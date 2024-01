Nem igazán újdonság, hogy a felnőtt jégkorongcsapat kollektívája szívesen fogadja, sőt kifejezetten támogatja a tehetséges fiatalok beépülését a DEAC keretébe – olvasható a DEAC közlésében. Ide tartozik annak tudomásul vétele is, hogy egy frissen átigazolt fiatal kevesebb élet-és meccstapasztalattal rendelkezik, esetükben szükség van bizonyos érési időre, attól függően, mennyire felkészültek fizikai-, illetve mentális téren. Hogy konkrétan mi lehet a feladata, azt a fiatal játékos jórészt magával hozza az utánpótlásból és a felnőttstáb is gyorsan felméri az „új srác” képességeit. Az újonc akkor kerül igazán helyzetbe, ha tisztában van azzal: új csapatánál pontosan mit várnak tőle és több tekintetben is készen áll a megmérettetésre.

Mark Szmirnov esetében néhány percnyi játékidő is elegendő volt, hogy megállapítsák, vele igencsak jó vásárt csinált az egyesület egy „majdnem kész játékos” személyében.

Mark az egyetemi klubnak elmondta, 2021 őszén, a Covid-járvány vége felé érkezett Jaroszlavlból Debrecenbe. Hozzátette, azt kérték tőle, hogy segítsen a DHK juniorcsapatának jó eredményt elérni a magyar bajnokságban. – Az első itteni csapatom az U21-es társaság volt, a vezetőedző György József, aki kezdettől szimpatikus volt számomra, jól tudtunk együtt dolgozni. Mivel sokat kellett a vízumra várni, már ment a bajnokság, amikor megérkeztünk. Kilenc meccset játszottunk le a magyar U21-es bajnokságban, hármat a rájátszásban. A küzdelemsorozat végén a 3. helyen végeztünk, én pedig megkaptam a legjobb gólszerzőnek járó különdíjat. Kár, hogy olyan rövidre sikeredett ez az idény, mi még folytattuk volna…

Nincs sok ideje a töprengésre

A sportoló visszaemlékezett, ötéves korában édesapja elvitte a Lokomotív Jaroszlavl hokiedzésére, ő pedig azonnal beleszeretett ebbe a gyönyörű sportágba. – Kis srác voltam, amikor édesapám váratlanul és igen korán meghalt, így én maradtam az egyetlen sportoló a családban. Hála az égnek még megérte, hogy bekerültem a Lokomotív MHL A-csapatába, nagyon büszke volt rám – mondta.

Mark hozzátette, néha napján elkapja a honvágy, ilyenkor felhívja édesanyját vagy a bátyját, aki 29 éves. – Szerencsére, nincs túl sok idő a töprengésre, mivel az Erste Ligás csapat folyamatosan pörög. Az említettek mellett van még egy fontos elfoglaltságom; ez a tanulás. A Lokomotív Jaroszlavl edzőképzőt is működtet, edzői bizonyítványt kapnak mindazok, akik az alapfokot elvégzik, de szerveznek továbbképzéseket is szerveznek. A képzés népszerű, több egykori DHK-s játékos oktat, illetve tanul náluk, például Belomoev, vagy Kjukov, a volt MOL-Ligások közül.

Végezetül kiemelte, ő és játékostársai feltétlen javulásra számítanak a DEAC 2023-24-es szezonjának végén. – Úgy gondoljuk, hogy a miénk a legfiatalabb, vagy a második legfiatalabb játékosállománnyal rendelkező egyesület, és ez az előny a bajnokság befejezésének időszakára érzékelhetővé válik.