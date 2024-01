Még csendes, de hamarosan benépesül a Dóczy utcai Sportcampus, ugyanis a DEAC korosztályos csapatainak nagy része január 8-án megkezdi a felkészülést a tavaszi szezonra – olvasható a klub honlapján. A fehér-feketék labdarúgó utánpótlás-csapatai közül nyolc zárta dobogón a 2023/24-es sorozat első szakaszát. Ha visszatekintünk az őszi sorozatra, az eddigi legsikeresebb időszakot tudhatják maguk mögött.

Négy gárda a tabella éléről várhatja a tavaszi folytatást, mely csapatok közül az U14-es lányok és a vármegyei bajnokságban vitézkedő U16-os korosztály nyújtott kiemelkedő teljesítményt.

Harcsa Csaba tanítványai begyűjtötték az összes egységet és ötpontos előnnyel vezetik a táblázatot. Sáfár Péter alakulata mind a 11 párharcot megnyerte és toronymagasan áll az első helyen. Gólkülönbségükkel is kiemelkednek a mezőnyből, 96 alkalommal vették be ellenfeleik kapuját és csak négy gólt kaptak. Az U15-ös csapatot egyedül a rivális Újpest tudta legyőzni, míg a REAC ellen döntetlenre végeztek. Szabó Márton fiai 34 pontot gyűjtve, négy egységgel megelőzve az újpestieket, a dobogó legmagasabb fokáról vághatnak neki majd a tavaszi sorozatnak. Az U17-es korosztály is kiválóan teljesített, Kertész Tamás legényei 13 meccsből 11-et megnyertek, csak a Szolnok és a Mercedes ellen maradtak pont nélkül, így két egységnyi előnnyel várhatják a folytatást.

Dobos Attila tanítványai

Fotó: DEAC-archív

Az élre törnének

Három alakulat a dobogó második fokán telelhet. A vármegyei U19-es bajnokságban Kozma László együttese 11-3-1-es mérleggel, két ponttal lemaradva az éllovas Hajdúböszörménytől, a 2. helyet szerezte meg. A DASE U14-es csapata is őszi ezüstérmesnek mondhatja magát. Molnár Máté ifjoncai kilenc párharcot megnyertek, egyet döntetlennel zártak és két alkalommal szenvedtek vereséget. Ahogy a listavezető Nyírlugos, szintén 28 pontot gyűjtöttek, ám a riválisnak jobb a gólkülönbsége.

Az U16-os lányokat csak két csapat tudta legyőzni ősszel, az éllovas Nyíregyháza és a 3. helyen záró Eger. Balogh József együttese 21 egységet gyűjtött és másodikként indíthatja a tavaszi pontvadászatot.

Egy korosztály őszi bronzérmesként várhatja a folytatást. Rácsai Lajos tanítványai 13 meccsből 8-at vívtak meg sikeresen, a Monor és a Miskolc ellen döntetlenre végeztek, míg három gárda, a Vác, az UDSE és az Újpest egy góllal bizonyult jobb. Az éllovas Szolnoktól négy, míg a 2. helyen álló újpestiektől három pontnyira vannak a fiatalok. Két együttes még az élmezőnyben zárta az őszi pontvadászatot. Hegedűs Györk (DASE U19) fiatal alakulata egy egységnyire a dobogótól a 4. helyet szerezte meg. A Fülöp Diána által irányított U19-es lánycsapatunk csak rosszabb gólkülönbség miatt telet a 4. pozícióban. Csupán két csapat végzett az alsóházban, Dobos Attila (U19) és Balla Imre (U14) legénysége egyaránt a 11. helyről kezdheti meg a tavaszi sorozatot.

A DEAC-os tehetségek gólöröme

Fotó: DEAC-archív

A legifjabbak is odatették magukat

Még a bajnoki rendszerben vitézkedő legfiatalabb korosztályok is jó teljesítményt nyújtottak. Lukács Ákos tanítványai (DASE U13) csak egyszer hagyták el vesztesen a pályát, ám így is a virtuális tabella élén végeztek. Mester Norbert (U12) és Bereczki Tamás (U13) gyerekei többször is bizonyították, akadémiai csapatokkal is partiban tudnak lenni, ez pedig bizakodásra ad okot.

Mindezek tükrében a DEAC labdarúgó szakosztályánál egy jó téli felkészülés után bizakodva várják a tavaszi folytatást.