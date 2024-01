Az erdélyi mérkőzések és a pénteki, Fradi ellen megvívott idegenbeli összecsapás után ma este végre hazai pályán játszhatott bajnokit a DEAC az Erste Ligában. A vasárnapi ellenfél a tabellán a hazaiak mögött elhelyezkedő Dunaújvárosi Acélbikák volt - írja a deac.hu.

Dobmayer Dominiké volt a meccs első próbálkozása, lövését hárította az újvárosi kapus, majd Hetényinek is védenie kellett egy ellentámadás végén. Az első öt percben többször is veszélyeztetett a DEAC, egy ízben eltalálták a kapuvasat is, de a gólra még várni kellett. Nem sokkal később Novotny durrantott mellé nagy helyzetből. Bár a DEAC hálóőre sem veszíthette el koncentrációját, egyértelműen Tóth Balázsnak akadt több dolga. Kilenc perce tartott a mérkőzés, amikor Bucskin lökte ellenfelét a palánkra, kétperces büntetés lett belőle. Kihasználták a vendégek az előnyt, Somogyi csapott le egy kipattanó korongra és közelről a hálóba vágta. A gólszerzőt megtalálta Jakabfy Sámuel magas botja, kiállították a debrecenit. Szerencsére rögtön ezután Sillanpaa is kiült a büntetőpadra. Hat perccel a vége előtt nagy kavarodás alakult ki a dunaújvárosi kapu előtt, Tóthnak kétszer is jó helyen kellett lennie, majd Mihalik András löketét védte a vendégek kapusa. Az első harmadot a DAB nyerte meg.

Fej-fej mellett

Hetényi Zoltán védésével indult a játékrész, sőt Koskinen és Sillanpaa is tesztelte a debreceni kapust. Az első percekben tehát a vendégek voltak aktívabbak. Majd Mazzag szerzett korongot az ellenfél harmadában, de bepasszolt korongja elkerülte Hárit. Szabálytalanul cseréltek a vendégek, ennek köszönhetően emberelőnybe került a Debrecen. Mingazov tüzelt a kapu mellé, pedig lövésében benne volt a lehetséges gól, majd Novotny korongja pattant ki Tóthról. Nem sikerült értékesíteni az előnyt, és a kiegészülő DAB majdnem ismét betalált, szükség volt Hetényi bravúrjára. Nehezen találta a DEAC a fogást az Acélbikákon, azonban sikerült: 12:10-zel a harmad vége előtt Bucskin lépett ki és hatalmas gólt ragasztott a vendégek hálójába! Nem sokkal ezt követően Mazzag bombáját hatástalanította Tóth, ahogyan Mihalik András pakkját is szépen védte. Nyomott a DEAC, záporoztak a lövések a Dunaújváros kapujára. Meg is lett az eredménye, bő hat perc volt hátra, amikor Kozma lövése kipattant, érkezett Jeliszejeno és belőtte a korongot. Sajnos hamar érkezett a válasz, Nemes kiegyenlített. Az utolsó másodpercekben Mihalik Gergő majdnem gólt ütött fonákkal, ám Tóth lefülelte a próbálkozását.

Szétlövés döntött

A pihenő után Szmirnov nagy lövését szedte ki a felső sarokból a vendégek cerberusa, ez is hatalmas tett volt. Emberhátrányba került a DEAC, Novotnynak kellett kikorcsolyáznia, mert bottal ütötte meg ellenfelét. Kivédekezték ezt a két percet, többek között Hetényi Zoltán remeklésének köszönhetően. Ezután a DEAC játszhatott előnyben, mert Lorraine összeakaszkodott Mihalikkal. Jó esély nyílt, hogy megszerezze a vezetést a házigazda, sajnos nem tudott élni vele. Rétfalvit akasztották, ismét emberelőnybe került a DEAC, Blomberg volt a tettes. Bucskin előtt óriási ziccer adódott, nem tudta kihasználni, lecsorgott a korong a hálóőrről, így megúszták a hátrányt a dunaújvárosiak. Hét perccel a harmad vége előtt Hetényi kétszer is tisztázott Somogyi lövései után, nagy helyzet volt. A másik oldalon Jeliszejenkóhoz került a korong, Tóthnak kellett résen lennie. Két minutum volt hátra, amikor a vendégek edzője időt kért. 42 másodperccel a dudaszó előtt Bucskin majdnem megszerezte a mindent eldöntő gólt, Tóth megakadályozta ebben. Jöhetett a hosszabbítás. A három a három elleni játékot Novotny lövése vezette fel, majd az Újváros hibázott el egy ziccert. A ráadásban sem voltak pontosabbak a felek, a szétlövésre maradt a döntés.

Zakarevics korongját Hetényi kiütötte, Kloz viszont betalált, Koskinen eszén szintén túljárt kapusunk, Bucskin viszont eredményes volt. Hetényi ismét védett, ekkor Somogyi volt a szenvedő fél, Vasziljev pedig lezárta a párbajt.