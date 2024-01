A DVSC Schaeffler a Ferencváros együttesét fogadta az NB I. 13. fordulójában. A debrecenieknek nagy szüksége lett volna a győzelemre, hogy továbbra is nyomást helyezzenek a Mosonmagyaróvárra a bajnokságban. A Fradi viszont előzetesen sem ígérkezett könnyű ellenfélnek, hiszen a fővárosiak talán jelenleg a legnagyobb esélyesei a pontvadászatnak. A meccs egy zöld-fehér kiállítással indult, amely megadta a rangadó alaphangulatát. Az első félidőben remekül védekezett, s olyakor szemre is tetszetősen kézilabdázott a Loki, de a vendég kapuban a válogatott sztárja, Böde-Bíró Blanka is bizonyította klasszisát. Folyamatos volt az FTC előnye, amelyet a szünetig meg is őriztek a vendégek. A fordulást követően magasabb fordulatszámon pörgött a DVSC Schaeffler, de a Fradi még időben kapcsolt, s igyekezett távol tartani a debrecenieket maguktól. Esélyek folyamatosan kínálkoztak az egyenlítésre, de az apróbb hibák és s kapkodás miatt rendre hiba csúszott a Vasutas játékába. Végül a budapesti együttes ismét elkapta a fonalat, így a zöld-fehérek 21–24-re megnyerték a mérkőzést.