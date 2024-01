Végig kiélezett, szoros meccset vívott a jóval esélyesebb győriek otthonában a DVSC Schaeffler, de a hajrában sajnos csak kicsikarta a 25–23-as győzelmet a kisalföldi gárda a bajnokság szerdai játéknapján.

Kácsor Gréta parádéjával indult a mérkőzés, a Loki nyáron távozó balátlövője szebbnél szebb gólokat lőtt a dunántúliak hálójába.

Catherine Gabriel is remekelt, időnként szinte megbabonázta a hazaiakat a védéseivel. Félidőben 11–11 volt az állás, és fordulás után sem nagyon változott a játék képe. Leginkább a Vasutasnál volt az előny, a 47. percben például hárommal (16–19) is mentek már a piros-fehérek, de a végét jobban bírták a győriek, így otthon tartották a bajnoki pontokat.

Új meccs kezdődött

A lefújás után egy láthatólag bosszús Kácsor Gréta nyilatkozott az M4 Sport kamerájának: – Tavaly és most is őrült találkozó volt, de valahogy soha nem a miénk egy pont sem – ingatta a fejét. – Idegesen kezdett mindkét csapat, kevés gól esett az első félidőben. Az elején a jól egy egyező játékosainkat remekül levédekezték, így nem maradt más megoldás, mint az átlövés, az meg az én feladatom volt abban a sorban.

Az utolsó öt percben egy új meccs kezdődött, ami már nem nekünk kedvezett.

A második 45 percben már kevesebb technikai hibája volt a győrieknek, ez is döntő volt – vélekedett az átlövő.

Büszkék lehetnek magukra

Szilágyi Zoltán vezetőedző úgy látta, csapata a végjátékban őrlődött fel teljesen, amikor is már nem tudták megállítani a Győr gyors, cselező játékosait. – Megvolt még a lehetőségünk a pontszerzésre, de több ziccert is kihagytunk – sóhajtotta. – Szépen felépítettünk valamit, és nem hittük el, hogy meg tudjuk csinálni. Ettől függetlenül le a kalappal a lányok előtt, mert nem egyszerű dolog itt pályára lépni, hiszen a világ egyik legjobb csapatának az otthonában voltunk. Azt gondolom, büszkék lehetünk erre a teljesítményre Állandóan próbálom elhihetni a lányokkal, hogy képesek a bravúrra, mindig arról beszélünk, hogy a nagy számok törvénye alapján egyszer-egyszer sikerülhet. Jól dolgoztunk az elejétől, volt szerencsénk, aztán pechünk is, és a végén már nem tudott érvényesülni az átlövőjátékunk. A jól cselező játékosainkat a hármas védők a hajrára felőrölték, ez sokat kivett belőlük, kicsit elfogytunk, és a koncentrációnk is kihagyott.

De ettől függetlenül végig volt tartása a csapatnak, amit az eredmény is tükröz. Emelt fővel jöhettünk le a pályáról, mert így ki lehet kapni.

Az ilyenre építeni kell és menni tovább, fogunk még játszani a Győrrel, hátha akkor sikerül pontot vagy pontokat szerezni – nyilatkozta a szakember.

Sok ideje nincs a regenerálódásra egyik csapatnak sem, hiszen mindkettőre BL-csata vár szombaton: a Győr a Buducsnoszt vendége lesz, míg a Loki a dán Odense-t fogadja.