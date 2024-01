„Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu csak bújjatok rajta!” – szól a gyermekdal, és pontosan ezt kell tenniük majd a DVSC Schaeffler játékosainak is, hiszen a Buducsnoszt elleni, múlt vasárnapi 27–21-es idegenbeli győzelemmel szélesre tárták a BL-továbbjutás kapuját. Az első lehetőség a kapun áthaladásra szombaton 16 órától (tv: Sport1) lesz a dán Odense Handbold ellen a Hódos Imre Sportcsarnokban. Az első meccsen odakint a skandinávok nyertek úgy 33–30-ra, hogy a Loki egy katasztrofális kezdésből (0–6 debreceni szempontból) állt fel, és többször is esélye volt az egyenlítésre, de valahogy mindig kicsúszott a sansz Vámos Petráék keze közül.

Sokat tanultak

A Haon Hámori Konszuélát, a debreceniek egyik kulcsjátékosát kérdezte a dánok elleni találkozó előtt. – Egy kicsit megéreztük a mögöttünk hagyott 5 napos túrát, nem vagyunk a legfrissebbek – válaszolta a játékos honlapunk fáradtságot firtató kérdésére, hiszen a piros-fehérek szerdán még Győrben játszottak bajnokit. – Mindig igyekszünk elég időt fektetni a regenerációra, remélem, most is elég lesz rá, hogy összeszedjük magunkat a hétvégére.

A dániai mérkőzésen nagyon rosszul kezdtünk, meg szerintem még egy kicsit meg is voltunk illetődve, de aztán fölálltunk a padlóról.

Szombaton sem fog beleférni a visszafogott rajt, ha elkapjuk a ritmust, és tudunk egy jó teljesítményt, akkor győzelem is lehet a vége. A vezetők és Szilágyi Zoltán is mindig elmondja, a Bajnokok Ligájára nekünk teher helyett óriási lehetőségként kell tekintenünk, amit élvezni kell – hangsúlyozta.

Az átlövő úgy érzi, a Bajnokok Ligájában csapatként és egyénileg is sokat léptek előre a debreceni játékosok. – Rengeteget dolgozunk, hogy fizikálisan bírjuk az iramot, de meccs közben is sokat tanulunk az egyes szituációkban. Magamon leginkább a mentalitásban érzem azt, hogy erősödtem, hiszen ha a BL-ben meg tudja mutatni az ember, mit tud, akkor bárhol képes jó teljesítményre. Amikor nekivágtunk, nem volt velünk szemben elvárás, nyilván nagyon örülünk annak, hogy így sikerült az ősz, de az már a múlt, a folytatásban is meg kell próbálnunk felszabadultan játszani. Jó lenne hazai közönség előtt bebiztosítani a továbbjutást – nyilatkozta Hámori Konszuéla.

Ismerős arcok

Az Odense jelenleg a második az A csoportban 14 ponttal, míg a DVSC a hatodik 9 egységgel. A Loki honlapjának gyűjtése alapján az Odense házi góllövőlistáját a beálló, Maren Aardahl vezeti 55 találattal, mögötte a villámléptű balszélső, Elma Halilcevic következik, aki 44-szer mattolta a kapusokat.

A Vasutas drukkerei számára ismerős lehet a balszélső poszton szereplő Elma Halilcevic, aki az előző szezonban még a Nykobing játékosaként tört borsot a debreceniek orra alá az EHF Európa-ligában, de a holland jobbátlövő Dione Housheer, a dán irányító Mie Hojlund vagy a szintén dán kapus Althea Reinhardt neve is jól hangzik az európai kézilabdában.

A skandinávok vezetőedzője a korábbi 149-szeres norvég válogatott kézilabdázó Ole Gustav Gjekstad, aki edzőként is letette már a névjegyét a Larvikkal és a Vipers Kristianstaddal, amellyel az előző három Bajnokok Ligája szezont is aranyéremmel zárta! A Larvikkal tíz, a Vipers-szel öt norvég bajnoki címet nyert, az Odense-nél ez az első szezonja.

Visszavágni

Jó lenne visszavágni a dánoknak az őszi vereségért, de akkor sem kell a kardjába dőlnie senkinek, ha netán pont nélkül marad a csapat, mert ha a Győr szombat este legyőzi a Buducsnosztot Podgoricában, a hátralévő három forduló eredményeitől függetlenül mér biztos ott lesz a DVSC a kieséses szakaszban.