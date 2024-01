Magabiztos dánok

Gyors gólváltásokkal folytatódott a küzdelem, ám aztán megint a vendégek vették kezükbe az irányítást, így a 37. percben, 14–20-nál harmadjára is eligazítást kellett tartani a mieinknek. Érkezett vissza a pályára az addig sokat jegelt Vámos Petra, de nem ő volt a hazai főszereplő, hanem továbbra is Kácsor, aki ipari mennyiségben, de művészi fokon termelte a gólokat. Sajnos a skandinávok kialakítottak egy kényelmesnek mondható, 5-6 gólos különbséget, amit tartottak is.

Újabb cívisvárosi hetes maradt ki, ezúttal Csernyászki lógatta az orrát miatta, és hirtelen tíz lett közte (49. perc, 19–29), amit nehezen viselt a közönség, de nem a lányokra haragudtak, hanem a bírópárosra. Nincs mit szépíteni rajta, a vége már edzőmeccs jelleget öltött, valószínűleg mindkét gárda és a közönség is azt várta, legyen már vége. Eljött az is, 35–22-re győzött az Odense, ilyen arányban is megérdemelten.

A továbbjutás szempontjából nincs nagy baj, hiszen még van három forduló azt bebiztosítani, de ha Győr szombat este legyőzi a Buducsnosztot, már akkor is megvan a hőn áhított cél.