A hét elején Debrecenbe is beköszöntött az igazi tél, a kemény faggyal és a csípős, hideg széllel a DEAC-os futballistái is megszenvednek. Az első labdás edzésüket én is megtekintettem oldalról, a 22-szeres magyar válogatott Korhut Mihály pedig a következőt mondta: „Bolond, aki szereti a téli alapozást, de muszáj odatennünk magunkat ilyenkor is ahhoz, hogy aztán topformában legyünk.” Tény, hogy ebben a periódusban nem véletlenül szünetel Magyarországon is az összes nagypályás labdarúgó bajnokság, hiszen ha a sportolók még meg is küzdenének a meccseken az időjárással, csak a legnagyobb fanatikusok „kínoznák magukat” a helyszínen. Pedig emlékezhetünk, hogy a DVSC is vívott már többször is fagyos időben hatalmas csatát, nekem a 2010. december 16-ai Loki–Sampdoria mérkőzés rögtön beugrik. A piros-fehérek akkor Kabát Péter duplájával 2–0-ra nyertek, így nem zártak pontok nélkül az Európa-ligában. A Metaliszt Harkov elleni 5–0-s zakót közel pedig 10 ezren tekintették meg, a PSV Eindhoven elleni 1–2-es eredményt hozó találkozó alkalmával pedig még dupla annyi néző is volt, de az olaszok elleni fantasztikus sikert a zord hideg miatt csak körülbelül 5 ezren látták a Puskás Ferenc Stadionban. S ha már nemzetközi mérkőzések és DVSC… A hajdúsági kézis csajok számára nem lehet kifogás a hideg, ám a múlt hétvégén a Brest Bretagne otthonában mégis lefagytak, és végül mínusz tíz lett a vége. Tény, hogy ez egy kiváló tanulóév a Loki számára, azonban a Bajnokok Ligájában ennyi hibát bármely csapat megbosszul. Azonban ha tovább szeretnének jutni, két csapatot, a svéd IK Sävehofot, valamint a montenegrói ŽRK Buducsnost Podgoricát meg kell előzniük. Vasárnap utóbbi együttessel idegenben néznek szembe, és nagy lépést tehetnek a továbbjutás felé. Reménykedjünk a legjobbakban, mert Hámori Konszuéláék képesek rá, csak egy kicsit jobban bízzanak magukban. Ha nem csak Vámos Petra viszi vállán a csapatot, és a többiek is merészen vállalkoznak úgy, hogy levetkőzik a görcsösséget, meglesz a hőn áhított siker...

A DVSC labdarúgócsapata szép győzelmét kevesebben látták a hideg idő miatt a Puskás Ferenc Stadionban

Fotó: Nemzeti Sport-archív