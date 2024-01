A legutóbbi két hazai mérkőzését elveszítő, ám idegenben sorozatban három bajnokit is megnyerő Debreceni Egyetem a héten a Magyar Kupa elődöntőjébe bejutó NKA Universitas Pécs együttesét fogadta. Mint azt a deac.hu írja, a várakozásoknak megfelelően már az első percektől rendkívül fizikális játék folyt a pályán, mely kezdetben nagyon nem ízlett a hazaiaknak, Durmo és Manjgafic vezetésével el is lépett a Pécs (4-12). Andjelko Mandics már az időkérésen gondolkodhatott, amikor kezdte megtalálni a vendégek kellemetlen védekezésének az ellenszerét a DEAC, s egy 8-0-s rohanással ki is egyenlítettek. A negyed hajrája azonban újra a mecsekaljaiaké volt, Herger eredményes palánk alatti játékának köszönhetően ismét megléptek nyolc egységgel, melyet Tadics egy kettő plusz eggyel, majd Czermann egy visszatett lepattanóval olvasztott háromra (17-20).

A folytatásban Mócsán duplájára Walker válaszolt egy hárompontossal, s hiába váltottak védekezést a fehér-feketék, a pécsiek tartották minimális előnyüket. A negyed derekához érkezve újra megtáltosodott a Pécs, Manjgafic és Lados három triplát is a helyére küldött, utóbbi középtávolijával pedig kétszámjegyűre nőtt a különbség (24-37). Mandics gyors egymásutánban kétszer is magához hívta övéit, Mócsán hármasával és Drenovac faulttal együtt értékesített ziccerével pedig sikerült is tízen belülre zárkózni.

Az utolsó támadásokra már csak Walker és Williamson büntetői maradtak, így a nagyszünetre 42-34-es vendég vezetéssel mehettek a felek.

A térfélcserét követően Williamson talált be a sarokból, Drenovac betörése után pedig látótávolságon belülre került a DEAC (39-42). Durmo kosarával a pécsiek is megkezdték a pontgyártást, a folytatásban pedig mindkét oldalon potyogtak a kosarak, így állandósult a különbség. Walker szinte megállíthatatlan volt, de hiába dobálta sorozatban a pontokat, a DEAC is nagyon effektív volt támadásban, Edwin és Mócsán triplájával pedig hosszú idő után újra döntetlen volt az állás (57-57). Bár több lehetősége is volt a vezetés megszerzésére a cívisvárosiaknak, a mecsekaljaiak egy 7-0-s periódussal elléptek a játékrész hajrájában, így Drenovac utolsó másodperces tempója ellenére is öt egységnyi vezetéssel várhatták a záró felvonást.

Az utolsó tíz perc kezdetén a védekezés dominált, ám ezúttal a DEAC tudott hamarabb ritmust váltani, a 35. percben Edwin triplájának és ziccerének köszönhetően sikerült utolérni az ellenfelet (68-68). Vitatott jelenetek után parázs csata alakult ki a pályán, de hiába talált be Durmo távolról, Drenovac kosaraival hosszú idő után átvette a vezetést a házigazda (72-71). Nikolics kosarára Williamson válaszolt, majd Walker középtávolija után Edwin vitt végig faulttal együtt egy betörést (77-75). Egy perc sem volt már hátra, amikor Williamson maradt higgadt a büntetővonalon, Mócsán extra védekezése után pedig Drenovac dobott végzetes hárompontost (82-75).

Hiába zárkóztak Walker hármasával tizenöt másodperccel a vége előtt a vendégek, innen már nem volt visszaút, Mócsán pedig egy dudaszós kosárral le is zárta a találkozót.