Győzelemmel kezdődött csütörtökön, majd pénteken és vasárnap vereséget hozott a Debreceni Egyetem játékosainak határon túli kirándulása az Erste Liga alapszakaszában. Vaszjunyin Artyom vezetőedző fiai 8–5-re verték a címvédő Gyergyót, ezt követően 3–2-re kikaptak a Corona Brasovtól, tegnap pedig 5–3-ra győzte le őket a Sport Club Csíkszereda.

A debreceniek trénere ugyan csalódott a megszerzett pontok száma miatt, de játékban sok pozitívumot látott csapatától.

– A vasárnap esti meccs hasonló volt, mint legutóbb, a Brassó ellen. Szerintem nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, de, akárcsak a pénteki mérkőzésen, nem voltunk kellően fegyelmezettek végig. Egy rossz döntés miatt úszott el a harmadik harmad, illetve a két kiállítást is rosszkor szedtünk össze, ezzel elvettük magunktól a lehetőséget, hogy visszakapaszkodjunk a meccsbe. Három nagyon kemény mérkőzést játszottunk Erdélyben. Apró dolgok hiányoznak ahhoz, hogy nagyot lépjünk előre. Azon dolgozunk továbbra is, hogy még inkább fejlődjünk, hiszen már mindenkivel pariban tudunk lenni. Ahhoz, hogy több pontot gyűjtsünk, még néhány apró részlet, jó döntés hiányzik a végén. Természetesen szomorúak vagyunk, hogy csak három ponttal tértünk haza, ugyanakkor óriásit léptünk előre ezekkel a nagyon jó erdélyi meccsekkel. Biztos vagyok benne, hogy lesz ez még sokkal jobb is – nyilatkozta Vaszjunyin Artyom a deac.hu-nak.

A DEAC a következő bajnokiját is idegenben vívja meg, pénteken 18 óra 30 perckor a magyar bajnok FTC-vel csap össze a Tüskecsarnokban.